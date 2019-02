„Nápad designovat brýle a vyrábět své vlastní se zrodil před čtyřmi lety. Koupil jsem si své první brýle vyrobené z masivního bambusu, kterým se ale záhy zlomila stranice. Když jsem se je pokoušel opravit, napadlo mě, jak by se daly vylepšit a zkvalitnit,“ říká mladý podnikatel. Nedlouho poté už začal studovat technologii a postup, jak vyrábět kvalitní obruby.

Za čtyři roky vyrobil už stovky dřevěných brýlí. Český trh na ně ale podle jeho slov zatím není připraven. „Unikátní jsou svým tvarem a zpracováním. Cenově se pohybují od sedmi do jedenácti tisíc, což je cena téměř stejná jako za plastové brýle. Přesto je to pro lidi pořád vysoká cena – Češi na to ještě nejsou připraveni, takže je dnes spíše vyvážím za hranice,“ vysvětluje dále Bek, který za své produkty získal nejedno ocenění. Naposledy na prestižním veletrhu ForOptik, kde vyhrál cenu Grand Prix za design a technologii.

Účastnil se i největšího designového veletrhu

Zúčastnil se i největšího světového designového veletrhu Ambiente ve Frankfurtu, kam byl pozván jako nový designérský talent. „Byla to pro mě pocta, jen z Prahy se na Ambiente hlásilo několik set firem. Z celé republiky bylo nakonec vybraní jen asi pět výrobců,“ popisuje. „Byla to i skvělá obchodní příležitost. Za těch pár dní mám hned několik kontaktů do USA, Libanonu, Saúdské Arábie, Holandska, Japonska nebo Koreje,“ říká dále Bek.

Všechny brýle vyrobil sám ve své dílně v centru Plzně v Papírně. „Mám tu jak dílnu a lis, tak showroom, ve kterém si lidé mohou všechny typy slunečních i dioptrických brýlí vyzkoušet,“ dodává.