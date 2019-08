Velkým zklamáním pro zúčastněné rolníky skončilo včera bezmála tříhodinové jednání s úředníky na ministerstvu zemědělství o možnosti hubit přemnožené hraboše polní ve vybraných okresech na Moravě plošně. „Výsledek je takový, že se na nás všichni vykašlali,“ řekl po jeho skončení Deníku předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Vstřícnost rolníkům nepomohla

Nový návrh zemědělců na snížení počtu okresů, v nichž by bylo možné udělit výjimku a povolit plošnou aplikaci přípravku Stutox II, nechal úředníky chladným. Nepomohla ani nabídka, aby s použitím jedovaté látky v každém konkrétním případě nejprve souhlasila Česká inspekce životního prostředí. Od zástupců ministerstev zemědělství a životního prostředí podle Pýchy zemědělci dostali pouze „profesorské“ rady, že mají řádně hospodařit.

„Závěr je, že trvá zákaz plošné aplikace,“ konstatoval Pýcha. Jedovaté látky lze aplikovat pouze přímo do nor. „V podstatě nám řekli: To, že na to nemáte lidi a že je to víceméně fyzicky nemožné, nás nezajímá. A nějaké kompenzace, k tomu se nikdo nehlásí,“ posteskl si Pýcha.

Zemědělci očekávají, že škody způsobené přemnoženými hlodavci na úrodě vyšplhají do stovek milionů korun. „Někteří dokonce odhadují, že to může být více než miliarda,“ konstatoval. Přesnější částku chtějí ještě lépe vyčíslit. „Ne vždycky se ale dá úplně jednoduše oddělit, jestli ta škoda byla způsobena hrabošem, nebo třeba suchem,“ míní Pýcha.

Jedy až v poslední řadě

Plošné použití jedů by mělo být až posledním a ojedinělým řešením v případě, že všechna ostatní selžou, uvedla Asociace soukromého zemědělství. Přesto podle farmářů Stutox II nadměrné ohrožení polní zvěře neznamená. „V přírodě i v tělech hrabošů se velmi rychle odbourává, a představuje tak pro půdu nižší riziko než v minulosti používané prostředky,“ uvedl předseda asociace Jaroslav Šebek.

Farmáři se proto podle něj snaží hledat řešení vstřícná k přírodě. „Na svých pozemcích pěstují co nejširší spektrum hospodářských rostlin, mělké zpracování půdy používají jen omezeně, jednotlivé pozemky od sebe oddělují biopásy nebo výsadbou nelesní zeleně a pro dravce vytvářejí lepší podmínky k hubení hrabošů pomocí berliček,“ prohlásil Šebek. Ptáci z nižších připravených pozic hlodavce snáze uloví.