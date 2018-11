S úklidem v zimě pomohou v Praze vězni i brigádníci

/INFOGRAFIKA/ Technická správa komunikací zajišťuje úklid na většině silnic i chodníků v metropoli, do zimní pohotovosti přešla od 1. listopadu. O zbytek se starají hlavně městské části, obvykle si na práci najímají soukromé firmy.

Zimní sezonu drží správce silnic a chodníků (TSK) bez ohledu na počasí od začátku listopadu do konce března. „Připraveny jsou plné sklady posypového materiálu, technika i unikátní automatický protinámrazový systém. Praha má toto zřízení na sedmi místech a jeho úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst,“ oznámila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Silnice i chodníky má správce rozdělené do tří skupin podle toho, jak rychle musí zasáhnout, pokud nasněží, nebo se vytvoří led. Nejvýznamnější páteřní silniční tahy by měly být sjízdné do dvou hodin.

TSK rovněž zajišťuje úklid 550 hektarů chodníků na nejfrekventovanějších místech, jako jsou přístupové cesty do nemocnic, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím.

Sníh odhrabují firmy

Úklid na části silnic a chodníků, většinou těch méně frekventovaných, mají na starosti městské části. Naprostá většina na to má najaté externí firmy. „Zimní údržbu provádí společnost Komwag, která zároveň na území městské části provádí úklid i pro Technickou správu komunikací,“ informovala Lenka Prokopová z úřadu Prahy 2.

V Praze 14 údržbu pro MČ zajišťují externí dodavatelé na základě uzavřených smluv. „V případě kalamitních stavů vypomáhají pracovníci Armády spásy, případně osoby vykonávající alternativní tresty,“ popsala praxi v Praze 14 mluvčí Veronika Berná. A podobné je to v mnoha dalších městských částech.

Výjimkami jsou Praha 7, 8 a 11, které se starají o odklízení sněhu vlastními silami. „Do úklidu budou zapojeni i čtyři pánové z Vazební věznice Praha–Pankrác,“ informovala mluvčí osmé městské části Marcela Konrádová.

Praha 7 sjednotila úklid pod svou vlastní firmu loni. „Úklidová firma Prahy 7 má v současné době kolem 40 pracovníků, 10–15 lidí zde průběžně působí v rámci veřejné služby nebo obecně prospěšných prací,“ uvedl starosta sedmičky Jan Čižinský.

Šestka platí 400 za den

Zvláštní cestou se pak vydala Praha 6, která kombinuje práci soukromých firem a brigádníků. Jejich nábor proběhne v pondělí 19. listopadu, a tito pracanti budou muset být v pohotovosti od 1. prosince do 31. března. Za odpracovaný den dostanou odměnu 400 korun.

Systém zimního úklidu se rapidně změnil po roce 2009, kdy byla novelou zákona přenesena odpovědnost za schůdnost chodníků z majitelů přilehlých nemovitostí na skutečné vlastníky. Těmi jsou ve většině případů magistrát a městské části. Magistrát pověřil úklidem TSK.

I nynější praxe má však své kritiky. Například starosta Prahy 7 Čižinský chce prosadit, aby se o úklid veřejných prostranství staraly radnice a dostávaly na to peníze od magistrátu. „Praha nemá dostatek kapacit, aby se úklid dostal včas na všechna místa, aby byly ráno chodníky schůdné,“ vysvětlil Čižinský.