Stovka nejlepších vín pro rok 2021 je známa. Co do počtu letos kralují odrůdy ryzlink rýnský a ryzlink vlašský, obsadily skoro čtvrtinu míst v Salonu vín. Je to jen shoda náhod, nebo zrovna těmto odrůdám dávají naši vinaři větší význam?

Obě odrůdy pro výrobu bílých vín řadíme mezi to nejlepší, co lze na Moravě a v Čechách vyrobit. V prvním kole přihlásili vinaři celkem 181 vzorků Ryzlinku rýnského a 137 vzorků Ryzlinku vlašského, což bylo vůbec nejvíc vzorků ze všech přihlášených odrůd. Již několik let Ryzlink rýnský pravidelně patří mezi nejúspěšnější odrůdy v Salonu vín, i když letos paradoxně nemá tolik zastoupení jako v minulosti. Letos mu zdatně konkuruje právě Ryzlink vlašský.

Degustátoři kvůli pandemii hodnotili ve ztížených podmínkách, přesto bylo hodnocení nejtvrdší v dosavadní 21leté historii. K postupu do finálové stovky bylo nutné získat minimálně 87 bodů na stobodové škále. Proč taková přísnost? Jde o výběr hodnotitelů, nebo byla velká konkurence vín?

Jeden z důvodů je bezesporu velký počet vzorků které vinaři přihlásili (přes 1500 v 1. kole). Druhým důvodem je, že letos o Salon vín bojovali velmi kvalitní ročníky 2017, 2018 a 2019, což zvyšuje konkurenci. A tím třetím důvodem je, že ve 2. kole Salonu vín nebylo „špatné víno“ a série vín byla velmi vyrovnaná. Pro degustátory bylo velmi obtížné vybrat z těch 400 skvělých vín, finální 100ku.

Daří se v Salonu vín medailistům a šampionům ze světových soutěží, nebo mají moravští a čeští degustátoři jinak nastavené preference?

Samozřejmě nastavení tuzemských a zahraničních degustátorů se může mírně lišit, ale pokud je víno vynikající, je úplně jedno, kdo víno hodnotí. Podíváte-li se do katalogu Salonu vín, uvidíte, že velká většina vín uspěla v zahraničí, ať jsou to soutěže v Evropě např. ve Francii či Velké Británii, tak třeba v Americe, Asii atd. Samozřejmě ne všechna oceněná vína se do Salonu vín dostanou. Buď je to tím, že už jsou vyprodaná, nebo tím, že jsme jednou z nejnáročnějších soutěží na světě.

Na absolutním vítězovi byla letos vzácná shoda. V superfinále ho preferovalo sedm z devíti hodnotitelů. Šampionem se stal Pinot blanc (Rulandské bílé), 2018, z veřejnosti zatím nepříliš známého hnanického vinařství THAYA. Zkuste šampiona popsat, čím degustátory ohromil?

Toto víno získalo během roku řadu ocenění a mnohdy překročilo 90 bodovou hranici při hodnocení. Je to velmi komplexní, svěží, plné a harmonické víno, které leželo několik měsíců na barikových sudech. A doufám, že osloví i zákazníky, kteří bílá vína na sudu nevyhledávají.

Zmínili jsme i pandemii koronaviru, která ovlivnila jak soutěž, ta i samotný provoz Salonu vín v podzemí Valtického zámku. Využili jste nečekaný „čas navíc“ k nějakým úpravám expozice? Na co se mohou návštěvníci těšit, jakmile to situace dovolí a Salon se opět otevře?

V loňském roce jsme měli zavřeno skoro polovinu sezóny, což se samozřejmě podepsalo na statistikách návštěvnosti. Úpravy jsme během uzavření expozice nedělali, protože ty máme naplánované vždy na leden, kdy je expozice uzavřena a vyměňuje se starý ročník za nový. Takže úpravy probíhají nyní. V novém ročníku se mohou návštěvníci určitě těšit na nový výdejní automat By The Glass, ten starý již měl 12 let a nestačil již kapacitně. To bude ta nejviditelnější změna pro návštěvníky a pak jsou ty, co vidět nejsou. Vyměnili jsme další část elektrických rozvodů, opravili jsme různá poškození sudů a boxů na víno atd. Jinak se mohou návštěvníci těšit na nová vína, která bezesporu budou stát za ochutnání. To bude asi to hlavní, na co se návštěvníci mohou těšit.

Loňský rok byl ale i pro vás ve znamení přechodu do on-line prostředí. Začali jste lidem přes svůj e-shop posílat bedýnky s oceněnými víny ze Salonu. Jak se to ujalo? Která vína měla v e-shopu největší úspěch?

Touto cestou bych chtěl velmi poděkovat našim stálým, ale i novým zákazníkům, že nás nenechali na holičkách a objednávali si vína z expozice Salonu vín alespoň přes e-shop. Velmi nám to mohlo, abychom mohli překlenout tuto podivnou dobu. A protože nás překvapil zájem o nákup vín přes e-shop, chtěli jsme zákazníkům vyjít vstříc a usnadnit jim výběr. Z tohoto důvodu jsme vymysleli několik variant bedýnek, tak aby to měli jednodušší. Takže vznikla bedýnka červených vín, sladkých, před Vánocemi jsme udělali bedýnku vánoční atd. Musím říct, že mě zájem o bedýnky příjemně překvapil, prodali jsme takto tematických bedýnek přes 300. Největší zájem byl o bedýnku bílých vín, kde jsme vybrali vína z expozice Salonu vín za velmi příznivou cenu.

Celý segment tuzemského vinařství je pandemií zasažen, nejvíce menší producenti. Chybí gastronomie, nepořádají se košty, degustace, prodává se jen v obchodech či e-shopech. Dávají vám lidé najevo sounáležitost? Jak mohou lidé podpořit tuzemské vinařství v restartu?

I expozice Salonu vín velmi zasáhla současná pandemie, což se samozřejmě projevilo na tržbách i návštěvnosti. Zákazníci se k nám nedostali, a protože nás chtěli podpořit, nakupovali vína přes e-shop. To nám pomohlo. A co pomůže tuzemským vinařům? Určitě jim pomůže, když zákazníci vinařům zachovají přízeň a budou nakupovat jejich vína přes e-shop nebo si k nim zajedou přímo do vinařství pro víno. Když vinařům zaplatí a když nebudou žádat slevy J.

Salon vín: šampion, vítězové kategorií, nejlepší kolekce

Šampion soutěže a vítěz kategorie A (bílá vína suchá a polosuchá do 12 g/l zb. cukru)

• Pinot blanc (Rulandské bílé), pozdní sběr, 2018 - THAYA vinařství, Hnanice



Vítěz kategorie B (nad 12 – 45 g/l zb. cukru)

• Ryzlink vlašský, výběr z hroznů, 2017 – Ing. Miroslav Volařík, Mikulov



Vítěz kategorie C (nad 45 g/l zb. cukru)

• Ryzlink vlašský, výběr z cibéb, 2017 – Kamil Prokeš vinařství, Velké Němčice



Vítěz kategorie D – vína růžová a klarety (0 – 45 g/l zb. cukru)

• Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr, 2019 – Střední vinařská škola, Valtice



Vítěz kategorie E – vína červená suchá (do 4 g/l zb. cukru)

• Rulandské modré, výběr z hroznů, 2015 – Šlechtitelská stanice vinařská, Velké Pavlovice



Vítěz kategorie G – jakostní šumivé víno stanovené oblasti (sekt)

• Louis Girardot brut, jakostní šumivé víno, 2015 – BOHEMIA SEKT, Starý Plzenec



Cenu za nejlepší kolekci vín získala společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.