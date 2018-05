Samořiditelné auto vidělo ženu šest vteřin před srážkou. Uber ale vypnul brzdy

Samořízené Volvo XC90 společnosti Uber poprvé zaznamenalo chodkyni přibližně šest vteřin před nárazem, stojí ve vyšetřovací zprávě smrtelné nehody, k níž došlo v USA v polovině března. Podle vyšetřovatelů ovšem vůz nemohl zabrzdit, protože měl vypnuté asistenční systémy.

„Radar samočinně řízeného auta na chodkyni poprvé zareagoval přibližně šest vteřin před kolizí, kdy ji na vzdálenost 115 metrů vyhodnotil jako neznámý objekt. Posléze ji identifikoval jako vozidlo a nakonec jako kolo. To žena skutečně tlačila,“ citoval list The New York Times z vyšetřovací zprávy Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB).

Podle vyšetřovatelů sice počítač přesně 1,3 sekundy před srážkou vydal pokyn k nouzovému brzdění, brzdy se ale nesepnuly. Uber totiž v autě již dříve deaktivoval některé asistenční systémy včetně autonomního nouzového brzdění.

„Chodkyně měla na sobě tmavé oblečení, vstoupila do vozovky ze špatně osvětleného místa a na kole neměla žádné odrazky či světla. Výsledky laboratorních testů také potvrdily, že byla pod vlivem marihuany a metamfetaminu,“ konstatuje dále předběžná verze vyšetřovací zprávy.

Vyšetřovatelé zatím z nehody nikoho neviní, jejich práce totiž skončí až v následujícím roce. Během této doby se chtějí zabývat zejména otázkou, proč byly deaktivovány asistenční systémy. Podle amerických médií ustoupil Uber od jejich používání kvůli předešlému nepředvídatelnému chování vozů a chybám ve vyhodnocení objektů, tyto informace ale nikdo nepotvrdil.

K pravděpodobně první smrtelné srážce člověka se samočinně řízeným automobilem došlo 18. března ve městě Tempe na předměstí Phoenixu v americkém státě Arizona.

Podle policie přecházela žena ulici mimo přechod, když do ní narazilo Volvo XC90 společnosti Uber, ve kterém seděla řidička dohlížející na zkušební provoz automatického řízení. Devětačtyřicetiletá Elaine Herzbergová upadla po nehodě do bezvědomí a na následky zranění posléze v nemocnici zemřela.

Uber v reakci na incident okamžitě přerušil veškeré testování samořízených aut v USA i Kanadě. Až dosud přitom byla samořiditelná vozidla považována za budoucnost silniční dopravy, když se poukazovalo zejména na to, že jsou bezpečnější než ta s živým řidičem.

Videozáznam z okamžiku srážky auta s chodkyní: