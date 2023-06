Natěšení milovníci jahod ve středu ráno spěchali na plantáž nedaleko obce na Orlickoústecku. Na jahody se lidé vybavili nejčastěji plastovými kyblíky, košíky nebo rovnou bedýnkami. Ty se jim po příjezdu zváží, aby za ně při konečném vážení zbytečně neplatili. Úderem deváté hodiny pak mohli první zájemci vyrazit mezi jahodové řádky. Přímo na poli pak sběr organizoval další zaměstnanec.

Po půlhodině od otevření už na místě stála několikametrová fronta. Jen za první hodinu dorazily stovky zájemců. Na improvizovaném parkovišti lidé hledali poslední místa, jiní nechali auto stát už po cestě k plantáži. Sběrače pak čekala další fronta na vážení nádob a než se uvolní řádky.

Lidé si chválili počasí i to, že jahody nejsou od bahna. Některé sběrače ale čekání ve frontě odradilo, jiní diskutovali nad velikostí jahod. „Letos jsou hodně drobné, loni jsme nasbírali 18 kilo, teď máme dvě kila a jedeme domů,“ hlásila starší žena, která už mířila k autu.

Jahod je dost, jsou ale menší

V lokalitě na poli U křížku jsou letos jahody opravdu menší, úrody je ale podle majitele dost. „Jahod je poměrně dostatek. Jenom to sucho, které bylo, ovlivnilo velikost jahod. Na této lokalitě jsou tak jahody trochu menší, ale máme druhou lokalitu, kde jsou pěkné,“ řekl pořadatel tradičních samosběrů Martin Pilař.

V Zámrsku to nebyl první letošní sběr jahod. Poprvé se sběrači vydali do jahodových řádků už minulý týden. Zájem o vlastnoručně natrhané jahody je podle organizátora letos enormní. „Zájem je ohromný, vidíme to tady, přijíždí kolem 200 až 400 aut denně,“ přiblížil zájem Pilař.

Pro chutné plody vyrazila i mladá maminka se třemi dětmi. „Ani nevím, kolik jsme toho nasbírali,“ řekla žena a ukazovala poloprázdný kyblíček jahod. „Uděláme dětem nanuky a něco upečeme,“ dodala Jana Mušínská.

Děti, které už stihly jahody ochutnat, hlásily, že jsou moc dobré a doma si z nich udělají knedlíky.

Mezi jahody vyrazila i seniorka Marie Tichá. „Něco si nasbírám pro sebe, ale většinu rozdám vnoučatům, ty na to nemají čas, ale takhle z pole jsou stejně nejlepší,“ řekla jedna ze sběraček, která zhruba po půl hodině odcházela se dvěma plnými košíky.

Samosběr? Náročnější, ale vyplatí se

Lidé si pochvalují především cenu. Samosběr je sice fyzicky i časově náročnější, ale vyplatí se. Například v Cholticích ručně sebranou úrodu jahod nabízejí za 65 korun za kilo. V Pileticích na Hradecku si lidé pak kilo ovoce mohou nasbírat za 85 korun. Na Rychnovsku si sběrači za kilo jahod musí připravit 70 korun. V celkovém porovnání s ostatními kraji v Česku, kde se ceny pohybují okolo 75 korun za kilo, je na plantáži u Zámrsku opravdu levně.

Termíny samosběru jahod určuje hlavně úroda a počasí. „My nemáme prodejní dny, protože když přijedou lidé a vytrhají plantáž, tak pak záleží na dešti a na tom, kdy jahody dozrají,“ doplnil Pilař.

Hospodář tak dny, kdy lidé mohou na pole vyrazit, vyhlašuje aktuálně na svých webových stránkách. Statek Matějov na léto chystá i samosběr česneku nebo okurek. „Okurky budou zřejmě v polovině července, cibule pak bývá v srpnu,“ dodal Pilař ze statku Malejov.