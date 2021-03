Samotestovací sady už nabízí obchodní řetězce. Cena se pohybuje kolem stokoruny

Řetězec Albert dnes začal navážet antigenní testy k samovyšetření do hypermarketů a spustil jejich prodej. V následujícím týdnu testy zařadí i do nabídky supermarketů. V hypermarketech Globus budou testy dostupné od pátku. Společnost Billa zahájí prodej samotestovacích sad v sobotu. Sítě, které už testy nabízejí, sledují vysokou poptávku. Velkoobchod Makro jich za týden prodal 23 tisíc a plánuje rozšíření nabídky o testy ze slin. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.

Testování na covid antigenními testy | Foto: ČTK

Albert podle svého ředitele komunikace Jiřího Marečka v hypermarketech nabídne testy s odběrem z přední části nosu v balení po pěti kusech za 495 korun. Cena jednoho testu tak je 99 korun. V supermarketech budou příští týden k dostání balení po dvou kusech, dodal Mareček. Globus bude také prodávat testy s odběrem z nosu, k dispozici bude mít od pátku balení po 20 kusech. "Dále máme v plánu v posledním týdnu měsíce března nabídnout antigenní testovací sady po jednom kusu i v balení po deseti kusech pro diagnostiku viru ze slin," řekla mluvčí Globusu Lutfia Volfová. Billa do sortimentu od soboty zařadí test Singclean IVD Covid-19 IgG/IgM. Jeden bude prodávat za 119,90 koruny, uvedla mluvčí společnosti Dana Bratánková. Lékaři chtějí po státu unikátní přístroj pro covidové pacienty. Bez úspěchu Přečíst článek › Velkoobchod Makro spustil prodej testů s odběrem z nosu minulý týden. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test nabízí v balení po 25 kusech za 2899 korun. Přestože je o testy enormní zájem, výpadky neregistruje. Objednané má další sady, dodávku očekává v pátek a pondělí. "Podle zákaznických skupin vidíme, že 20 procent prodejů náleží gastronomii, 15 procent tradičnímu maloobchodu a zbytek připadá na drobné podniky," řekla manažerka komunikace Makro Cash & Carry ČR Romana Nýdrle. Dostupné jsou i v drogeriích Kaufland od minulého týdne prodává stejný typ testů jako Makro, jeden za 149,90 koruny. Penny Market má od pondělí v nabídce tzv. lízátkové testy za 249 korun. Hned první den podle svého mluvčího Tomáše Kubíka o ně zaznamenal velký zájem, v dalších dnech ještě rostl. "Testů máme dostatek a máme na ně velmi pozitivní zpětnou vazbu ze strany zákazníků," řekl Kubík. Kromě potravinářských řetězců jsou testy dostupné i v drogeriích, má je například síť Rossmann. "Jejich dostupnost se může v nejbližších dnech měnit podle možností na straně dodavatelů. Průměrná cena testů je 229 korun," uvedla manažerka komunikace společnosti Olga Stanley. Lékařka, která naočkovala nejvíce lidí v Česku: vakcíny chybí, papírování je moc Přečíst článek › Dm drogerie bude mít testy s odběrem z přední části nosu dostupné v následujících 14 dnech v prodejnách i e-shopu. Prodávat bude balení po dvou kusech, řekl manažer komunikace firmy Jiří Peroutka. Na test, který je na seznamu schválených výjimek ministerstva zdravotnictví si budou moci živnostníci a firmy nárokovat příspěvek 60 korun ze zdravotního pojištění. Dotaci budou moci čerpat maximálně na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) měsíčně.