Samovýroba dřeva neláká. Zájem o již zpracované dříví je ale enormní

Správa lesů města Tábora nabízí samovýrobu dřeva do velikosti zhruba 15 až 17 centimetrů průměru. „Funguje to tak, že se zájemci spojí s lesníkem, který jim místo vyznačí a ukáže jim, co si mohou zpracovat,“ uvedl jednatel správy táborských lesů Pavel Novotný. Zájem se podle jeho slov zvedl především o již zpracované dřevo, v případě samovýroby je zhruba stejný jako v předchozích letech.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Cena za kubík se v případě samovýroby pohybuje okolo 250 korun. „Proti minulosti došlo k navýšení, dříve se jednalo o cenu kolem 100 korun za kubík, roli v ceně také hraje hmotnatost dřeva,“ upřesnil Pavel Novotný. Množstevní omezení na odběr Správa lesů města Tábora nemá. „Naše zkušenost říká, že lidé mají zájem většinou o množství kolem deseti kubíků. Zatím jsme se nesetkali s tím, že by někdo chtěl například 30 kubíků a více,“ dodal. V takovém případě by prý spekulativní přeprodej nepodpořili. Průvan v zásobách. Lidé kvůli obavám ze zimy skupují motorové pily a sekery Ceny za kubík zpracovaného palivového dřeva se pohybují v rozmezí zhruba 900 až 1400 korun v případě sypaného kubíku, v případě rovnaného kubíku pak přibližně v rozmezí 1600 až 2200 korun. Cena se odvíjí podle druhu dřeva. „Počítáme s tím, že budeme muset zdražovat, naše náklady se poslední dobou výrazně zvedají. Pravděpodobně přistoupíme brzy k úpravě ceníku,“ uzavřel Novotný a dodal, že především zájem o prodej již zpracovaného dřeva je v současné době enormní. Nejvyšší za jedenáct let Cena palivového dříví z jehličnanů je nyní nejvyšší za posledních minimálně jedenáct let, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Poprvé v historii vychází kubík v průměru na více než 1000 korun. V letošním druhém pololetí činila cena palivového dřeva průměrně 879 korun za metr krychlový. „Pokud bychom ale brali v potaz pouze druhé čtvrtletí, tedy měsíce duben až červen, činila jeho cena průměrně dokonce 1001 korun za metr krychlový,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda. Jako důvod rekordního růstu cen palivového dříví označil plynovou krizi a odeznění kůrovcové kalamity. Lidé kvůli drahotě masivně sbírají klestí v lese. Jenže zapomínají měřit Plynová krize zdražuje plyn a elektřinu a zprostředkovaně vede k růstu cen také tuhých paliv, jako je uhlí nebo právě dřevo, protože lidé těmito tuhými palivy nahrazují právě plyn a elektřinu, jejichž zdražení je ještě dramatičtější. Zákazníkům dodává táborská správa lesů štípané palivové dřevo v polenech zvolené délky až do domu. Palivo vyrábí na manipulačním skladě Červený dvůr u Měšic u Tábora na štípacím automatu Hakki Pilke finské výroby s nastavitelnou délkou polen 25 až 60 cm, přičemž obvyklá délka je 50 cm do kotle, 30 či 35 cm do krbu nebo krbových kamen.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu