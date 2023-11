Samoživitelky těžko kloubí práci a péči o děti. Protože jim chybí příjem partnera, mají často problémy s penězi. Stát na nich přitom prodělá desítky miliard ročně. Všem by pomohlo, kdyby firmy nabízely více částečných úvazků, flexibilní pracovní dobu a práci z domova. Deník přináší další díl seriálu Nechtějí nás - o různých skupinách lidí, kteří jsou nezaměstnaní proti své vůli, a o tom, co se situací mohou dělat.

Svobodným matkám někdy nezbude nic jiného, než pracovat a zároveň se starat o dítě. | Foto: Shutterstock

Nový seriál Deníku.Zdroj: DeníkTřicetiletá Lucie Volková je samoživitelkou ze Šumperka, která se stará o dvě děti. Tříleté nastoupilo do školky a sedmileté začalo chodit do školy. Právě jí skončila rodičovská dovolená a ocitla se na úřadu práce. Na Facebooku přitom píše blog Deník samoživitelky upozorňující na těžkosti této sociální skupiny.

Vystudovala střední zdravotnickou školu a má praxi ze zubního oddělení jako instrumentářka. Zkoušela hledat místo v oboru. „Zubaři ale chtěli sestru na plný úvazek. V nemocnici bych zase nezvládala pracovat od šesti ráno nebo dělat dvanáctihodinové směny, protože mi nemá kdo hlídat děti,“ vypráví.

Jak zvládat po padesátce ztrátu zaměstnání: Důležité je připomínat si šest rad

Aktuálně dálkově studuje sociální práci na univerzitě, což při hledání práce může znamenat další problém. Před časem si udělala kurz na asistentku pedagoga a chtěla pracovat na základní škole. Potřebovala ale jednou za tři týdny v pátek dojíždět na vysokou. A to jí odmítli umožnit.

U zaměstnavatelů i proto postrádá Lucie větší vstřícnost. Provozní doba školky se navíc nekryje s požadovanou pracovní dobou. Zkoušela najít přivýdělek z domova, ale neobjevila nic seriózního.

„Dám tomu čas a nepůjdu do nekvalifikované práce jako třeba úklidu. Prioritní je pro mě teď škola, protože když ji dodělám, budu mít větší šanci na uplatnění,“ uvažuje. Seznámila se také se ženou, která utekla od manžela a vlastní velkou nemovitost. Spolu se začaly věnovat projektu, jenž by dům přeměnil na centrum pro matky s dětmi, které utekly z domácnosti a nemají kam jít.

Samoživitelka Lucie VolkováZdroj: se svolením Lucie Volkové

Řešení pro všechny

Do skupiny samoživitelů spadá podle projektu Neviditelní přes 200 tisíc rodičů, 90 procent z nich jsou ženy. Pečují o více než 300 tisíc dětí. Ročně stojí stát 26 miliard korun kvůli sociálním dávkám a nižším odvodům do veřejných rozpočtů. Příjem se jim těžko shání, vymáhání výživného bývá složité. Řešením výhodným pro ně, stát i firmy by přitom bylo více částečných úvazků, flexibilní pracovní doba a práce z domova, která by šla skloubit s péčí o děti.

„Domácnosti vedené samoživiteli vykazují jedny z nejnižších příjmů přepočtených na jednoho člena domácnosti,” upozornil ekonom Aleš Rod z Národní ekonomické rady vlády.

K finančním problémům se přidává stres, nedostatek odpočinku a času na sebe. „Zažívají pocity viny a životního selhání. Za svou situaci se mnohdy stydí. Nemají odvahu říct si o pomoc,” popsala psycholožka Kateřina Brikciová z terapeutické společnosti Dirivitu.

Na trhu práce se setkávají s předsudky a diskriminací. Často přijímají nižší pozice, což může vést k pocitu stagnace a frustrace. Přitom se zpravidla jedná o pracovité, vděčné a loajální zaměstnance. „V každé instituci se občas objeví nabídka práce, která je vhodná pro samoživitele. Neváhejte informovat úřad práce o tom, že máte takovou nabídku. Ocení to všichni zúčastnění,” poradila vedoucí personalistka v Provident Financial Zuzana Dragounová.

Maminky si rozmazlujeme. Vyplácí se to

Některé firmy již výhody takzvaných sólorodičů a maminek s malými dětmi pochopily a snaží se jim vyjít vstříc. Například v Generali Česká pojišťovna je každý desátý zaměstnanec na mateřské či rodičovské dovolené. Umožňují jim práci na zkrácený úvazek a home office. „V některých budovách pojišťovny rodiče mohou využívat zázemí dětského koutku. K oblíbeným benefitům patří otcovské volno nebo každé čtvrtletí den volna navíc pro samoživitelky a těhotné,“ vyjmenoval tiskový mluvčí Jan Marek.

Situace samoživitelek se zhoršila. Většina neušetří ani korunu, stát chce pomoci

Ve Stavební spořitelně České spořitelny, známé jako Buřinka, tvoří pětinu zaměstnanců maminky s dětmi do osmnácti let. Podle ředitelky oddělení Lidé a kultura Kateřiny Vinecké nabízejí práci z domova a maminkám zkracují úvazky dle jejich možností. Všichni zaměstnanci mají dvanáct dnů dovolené navíc, pět dní zdravotního volna, dva dny volna na charitu, samoživitelky a těhotné dostávají další čtyři dni volna.

Matkám do pěti let dítěte také dávají čtyři tisíce korun jako měsíční příspěvek na hlídání. Spolupracují s portálem Hlidacky.cz a hradí tam zaměstnancům roční členský příspěvek. Portál nabízí kromě hlídání dětí i pomoc s úklidem domácnosti, s péčí o prarodiče nebo dohled nad čtyřnohými mazlíčky. Velkorysý přístup se přitom firmě vyplácí. „Maminky vracející se z mateřské si váží práce i benefitů a jsou loajálnější,“ dodala Vinecká.