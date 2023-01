Průzkum s pracovním názvem 3D Dubňany budou geofyzici provádět do března. „Získáme velmi detailní obraz geologické stavby na ploše větší než dvě stě kilometrů čtverečních. Zaměříme se na usazeniny vídeňské pánve. Hledat budeme obdobná ložiska, jaká již těžíme v Mutěnicích, Starém Poddvorově nebo Vracově,“ řekla Deníku mluvčí těžařské a energetické společnosti MND Dana Dvořáková.

Podle geologa a zakladatele Muzea naftového dobývání v Hodoníně Stanislava Benady by vybrané území mohlo skutečně skrývat nová ložiska ropy a plynu.

Ceny pohonných hmot klesají. Benzin v Česku je nejlevnější za 11 měsíců

„Jejich těžba by mohla pomoc při řešení stávající energetické krize. Geologický záměr je plně v souladu se Státní surovinovou politikou a Státní energetickou koncepcí a zvyšuje možnou energetickou nezávislost České republiky na dovozu těchto komodit ze zahraničí,“ upozornil Benada. Česko bylo do minulého roku závislé na ropě a plynu z Ruska, situace se však změnila po jeho válečné invazi na Ukrajinu.

Terénní měření má trvat do začátku jara. S dokončením zpracování dat z unikátního 3D seismického měření počítá vedení těžařské společnosti do konce roku. „První projekty vrtů z této oblasti můžeme očekávat ve druhé polovině roku 2024,“ prozradila mluvčí Dvořáková.

Výsledky těchto průzkumů se uplatnily ve vyhledávání nových ložisek už i v minulých letech. „Nalezli jsme tak ložiska jako Žarošice, Uhřice-Jih, Borkovany nebo Prušánky. Poslední měření na území České republice se konalo v letech 2014 a 2015, a to na Mikulovsku a pak v oblasti Chřibů. Jejich výsledkem byl například objev plynového ložiska Mikulov 5,“ připomněla Dvořáková.

První vrty už po první světové

Stanislav Benada jako znalec historie příhraničního dobývání zejména ropy a zemního plynu poukázal na to, že území severní části Vídeňské pánve je dlouhodobě v zájmu vyhledávání přírodních uhlovodíků. Dřívější jednotlivé průzkumy ale nebyly založené na detailním obrazu geologické stavby. Tu poskytne až nyní připravované měření.

„Již po první světové válce byly v okolí Ratíškovic první vrty, díky kterým se podařilo najít malé množství ropy. U Vacenovic bylo několik desítek let těženo ložisko zemního plynu, kterým byly před druhou světovou válkou osvětlovány některé vlakové soupravy a také pohaněna auta,“ komentoval historii zdejší těžby i lokálního využití Benada.

A jak bude vypadat samotný průzkum v terénu? Plocha měření bude pokrytá systémem geofonů, tedy zařízeními podobnými mikrofonům.

Elektrárna Počerady má za sebou rok rekordních výrob, říká její ředitel

„3D seismický průzkum je založený na registraci zvukových vln vyvolaných vhodným zdrojem. Výsledkem je detailní obraz geologické stavby, na základě něhož připravujeme lokality vhodné pro průzkumné vrty,“ vysvětlila mluvčí společnosti MND, která je součástí skupiny KKCG založené hodonínským rodákem Karlem Komárkem.

Chystané měření má pracovní název 3D Dubňany. „Je to skvělá značka, takže bude zajímavé sledovat, jestli se z nás stane nějaký Slovácký Texas. Vážně to ale vidím spíš z pohledu možného získání peněz do městského rozpočtu. Velmi důležitou vidíme i otázku životního prostředí v souvislosti s průzkumem a případnou těžbou, proto jsme v úzkém kontaktu s těžařskou firmou,“ reagoval místostarosta Dubňan Michal Švagerka. V tomto bývalém hornickém městě skončila těžba uhlí téměř před třiceti lety.