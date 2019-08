"Dánové se pravidelně pohybují na špici v žebříčku životní úrovně, a tak lze jen těžko předpokládat, že by se za úplatu vzdali části svého území, jakkoliv je Grónsko jeho autonomní součástí," říká s nadsázkou Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Grónsko ale podle Fortuny není jediný ostrov na světě, a tak nelze vyloučit, že se nejmocnější muž planety začne dívat i jinde.

"Zatímco pro Dány nebude zrušení návštěvy amerického prezidenta pravděpodobně impulsem k obratu, jinde by to mohla být naopak zajímavá příležitost. Prezident Zeman v minulosti projevil o setkání s Trumpem zájem, a jakkoli není nabídka ostrovů na českém realitním trhu kdovíjak široká, Střelecký ostrov v Praze, popřípadě Ostrov nad Ohří by mohly amerického prezidenta zaujmout alespoň do té míry, aby se na ně přijel podívat," zavtipkoval tiskový mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Pravděpodobnost, že by Trumpa zlákal pražský Střelecký ostrov, ocenila Fortuna kursem 9999:1, na Ostrov nad Ohří nasadila kurs 3000:1. Mezi další ostrovy, jež by mohly amerického prezidenta zlákat, zařadila například Irsko (9000:1) a Island (9500:1).