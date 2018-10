Sasko a Liberecký kraj chtějí rychlejší vlaky

Nové rychlejší železniční spojení z Prahy do Berlína by mohlo vést přes Liberec a německý Zhořelec. Protlačit ho chtějí zástupci místních samospráv.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Roman Nešetřil

Nekonečný příběh slibů lepšího železničního spojení Prahy a Liberce může dostat nový impuls. Saská vláda, polské Dolnoslezské vojvodství a Liberecký kraj chtějí začít tlačit na vznik nového rychlého spojení mezi Prahou a Berlínem přes Liberec a německý Görlitz (Zhořelec). Ještě do konce roku chtějí společné memorandum. Ministerstvo dopravy se na tyto plány ale zatím příliš nadšeně netváří.

„Máme pocit, že obě studie, které se nyní železnice mezi Libercem a Prahou týkají, míří k tomu, že nikdy žádné rychlejší spojení než silnice nevznikne. I proto hledáme jiná řešení,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Naráží tak na dvě studie, které by měla Správa železniční dopravní cesty mít hotové do konce roku. Jedna řeší možnosti konvenční trati z Prahy přes Mladou Boleslav do Liberce. U ní panuje obava, že vyjde jako ekonomicky návratná jen v úseku z Prahy do Mladé Boleslavi.

Druhá se týká ještě vzdálenější budoucnosti: trasy pro vysokorychlostní železnici z Prahy do polské Vratislavi. V jejím případě jde o střet dvou tras: jedna přes Liberecký kraj, druhá přes Královéhradecký kraj. Od jarní návštěvy Andreje Babiše v Libereckém kraji je ve hře ještě další verze, kterou zpracovala společnost Valbek. Její majitel Roman Lenner je Babišovým poradcem.

CÍTÍ SE ODŘÍZNUTÍ

Trať velmi tlačí i v Německu, kde část iniciativy vznikla. Prosazuje ji hlavně zemský rada okresu Görlitz Bernd Lange, který se nedávno obrátil dopisem i na některé české politiky se žádostí o podporu.

Zhořelec se dlouhodobě cítí odříznutý od německého hlavního města a sní o vybudování rychlejší trati. Ta zatím vede jen částečně z Berlína do Chotěbuzi, kde je aktuálně rychlost 160 kilometrů v hodině a je elektrizovaná a dvojkolejná. Dál už pokračuje jako jednokolejka. Dvě stě kilometrů dlouhá trasa dnes vlakům trvá přes 2,5 hodiny.

Zájem Polska na takové trati je také značný: umožnila by rychlejší spojení Vratislavi s Berlínem, které dnes trvá přes pět hodin. V německých médiích se v září objevil i požadavek na nové spojení rychlovlaky ICE z Berlína do Vratislavi.

Podle Pavla Blažka ze společnosti Korid LK vlastněné Libereckým krajem jde o jednu z posledních šancí, jak získat pro region rychlejší železniční spojení. „Může to být alternativní trať i pro nákladní dopravce, kteří jsou dnes odkázáni při přepravě do Německa hlavně na hraniční přechod v Bad Schandau,“ uvedl Blažek. Podle něj by nemělo ve velké části trasy jít o stavbu nové trati, ale jen její modernizaci a zrychlení, nikoliv však na parametry vysokorychlostní tratě.

RESORT NADŠENÍ KROTÍ

České ministerstvo dopravy tvrdí, že už v roce 2011 německé straně takové železniční spojení navrhovalo při přípravě globální sítě železničních koridorů TEN-T. „Náš návrh byl ale odmítnut s tím, že staré členské státy mají od Evropské komise za úkol rozsah sítě TEN-T redukovat a ne rozšiřovat. Proto s německou stranou spojení do Berlína přes Zhořelec nepřipravujeme a žádná jednání na toto téma neprobíhají,“ řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Podle ní se současná studie proveditelnosti rychlého spojení z Prahy do Liberce řeší paralelně s vyhledávací studií na vysokorychlostní spojení Praha – Vratislav. „Z toho důvodu proběhlo jednání na SŽDC s hejtmanem Libereckého kraje, na jehož základě byla trasa obou projektů v úseku Turnov – Liberec sjednocena. Pokračování z Liberce dále na sever v současné studii proveditelnosti už řešeno není,“ dodala mluvčí resortu.

Pro uskutečnění myšlenek na nový koridor bude klíčová podpora především Německa. Nová trasa se ale zatím nedostala ani do spolkového plánu dopravních staveb.