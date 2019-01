Někomu si při přípravách na svatbu svírá žaludek. Říká se, že ženich v poslední fázi kvůli stresu zhubne pár kilo. Jiní lidé se naopak v plánování onoho dne D vyžívají. Pro obě skupiny jsou tu Svatební dny, které se konají v pražském kongresovém hotelu Clarion ve Vysočanech. Veletrh navštívil reportér Pražského deníku.

Svatbu už nějaký ten pátek plánujeme. Neplatilo u nás dokonce ani pověstné „do roka a do dne.“ Přesto se termín dnes už tradiční akce v Praze 9 jevil jako ideální. Po Novém roce je potřeba v seznamu nezbytných položek na svatbu začít škrtat.

Když jsem si přečetl ve starších článcích, že tradiční akce je určená především budoucím nevěstám, pochopil jsem, že muži jsou na Svatebních dnech většinou jen jako doprovod. My to měli jednoduché. Vyrazili jsme na veletrh s konkrétním cílem: vybrat prstýnky od oblíbené firmy z městečka Pecka, které bývá nazývané perlou Podkrkonoší.

Na ploše o rozloze více než tři tisíce metrů čtverečních je tu však dalších zhruba 160 vystavovatelů. Podle tiskové zprávy se Svatební dny rok od roku zvětšují s tím, jak přibývá počet novomanželů.

Pořadatelé navíc upozorňují, že mezi návštěvníky nejsou jen zasnoubené páry, ale různé skupiny lidí napříč generacemi. „Vystavovatelé se nespecializují pouze na svatby, ale jejich služby nebo produkty se využívají i na různé oslavy nebo konference,“ píše se v tiskové zprávě.

Než vstoupíte do centra dění, před eskalátory vás uvítá krásně nazdobená slavobrána. Všude je bílo, zamilovanou atmosféru podporují srdíčka doslova na každém rohu. V patře už kolem stánku korzují desítky lidí, zástupce každé firmy s úsměvem rozdává letáky, všichni jsou připraveni pomoci, odpovídat na otázky a zdá se mi, že tak činí s upřímnou radostí. Pokud však neskrývají za milou tváří snahu na vás prostě a jednoduše vydělat. Na druhou stranu jedním z lákadel Svatebních dnů jsou - pro Čechy tak oblíbené - slevy.

Svatba na Mauriciu nebo na Seychelách

V Clarionu za veletržní ceny můžete pořídit šaty, boty, šperky, snubní prstýnky, květiny, dorty. Všechno na jednom místě, v jednu chvíli máte možnost porovnat nabídky konkurence. Svatební oznámení lze vytvořit na počítačovém generátoru přímo na místě. Pomocí (pro laika trochu zvláštních) měřidel docílíte správné velikosti prstenu. Hosté si mohou zdarma vyzkoušet šaty nebo se nechat načesat či nalíčit. Seženete tady i fotografa. Mě ale nejvíc zaujalo selátko vystavené u jedné z cateringových společností…

Když si prohlížím poněkud extravagantní frak a snoubenka se mi směje, přitočí se k nám pán a s výrazným německým přízvukem praví: „Neříkejte, že by mu neslušel?“ Pak dodá, že pokud bychom chtěli něco konzervativnějšího, mají obleky všech velikostí. Dívá se přitom na mě a potutelně se směje. Jenže já mám měření, na rozdíl od jiných zde přítomných budoucích ženichů, za sebou.

Nabídku cestovní kanceláře raději odmítáme, protože bychom na luxusní dovolenou stejně neměli peníze. Ale jestli někdo touží po obřadu na pláži se západem slunce nad mořem v některém z exotických rájů, není problém. Například svatby na Mauriciu nebo na Seychelách české úřady uznávají jako právoplatné. Počítejte však, že zaplatíte statisícové částky.

V hlavním kongresovém sále probíhá oficiální program, který moderuje herec Petr Vágner. Páteční odpoledne vyvrcholilo tombolou, pod pódiem byla vystavený vůz Tesla, který byl samozřejmě svatebně nazdoben.

Módní přehlídka s atraktivní starší dámou

Podle organizátorů patří tradičně k nejoblíbenější části programu módní přehlídka. „Došlo nám, že se přece nevdávají jen velmi mladé slečny. A tak jsme se rozhodli, že mezi modelky, kterým bývá okolo 25 let, přidáme ještě jednu velmi atraktivní dámu, která tak může inspirovat ty nevěsty, které se třeba vdávají za svůj život podruhé a chtějí být u oltáře pro svého ženicha také tou nejkrásnější,“ řekl pořadatel Milan Novák.

Svatební dny zaznamenaly v loňském roce rekord v počtu vystavovatelů, který letos padl. „Uvidíme, jestli padne rekord i v návštěvnosti,“ podotkl Novák směrem k devátému ročníku. „Čekali jsme to lepší, chodilo i víc lidí. Ale uvidíme, jak to bude vypadat v sobotu,“ řekl Pražskému deníku jeden ze stánkařů. Program druhého dne začal v 10 hodin a potrvá až do 18 hodin. Vstupenky jsou v předprodeji v síti Ticketpro nebo na místě. Prvních dvě stě příchozích dostane dárek.

Největší svatební veletrh v Česku působí místy kýčovitě, ale kdo touží po svatbě dle nejnovějších trendů, ve Vysočanech si sen zajisté splní. Pokud se nechtějí snoubenci svěřit do rukou agentury, Svatební dny slouží jako inspirace a úspora času i starostí. Až nastane váš velký den, pak už stačí jediné - říct ano.