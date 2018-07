Saúdská Arábie přislíbila Trumpovi zvýšení objemu těžby ropy

„Právě jsem hovořil se saúdskoarabským králem Salmánem, které jsem vysvětlil, že kvůli situaci v Íránu a Venezuele je nezbytné, aby Saúdská Arábie zvýšila produkci ropy a kompenzovala tak vzniklý rozdíl. Mohlo by jít až o dva miliony barelů. Ceny jsou příliš vysoké. A on souhlasil,“ tweetoval americký prezident.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!