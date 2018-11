Saúdská Arábie sníží těžbu ropy o půl milionů barelů denně

Saúdská Arábie plánuje prosince snížit dodávky ropy na světové trhy o půl milionu barelů denně. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) má na počátku příštího měsíce jednat o plánu těžby ropy na příští rok. Ke snížení těžby přitom pravděpodobně přistoupí i další země.

Ilustrační snímek tankování.Foto: Deník / Divíšek Martin

Ceny ropy Brent v pondělí v reakci vzrostly o více než dvě procenta na 71,59 dolarů za barel. Ropa WTI se pak prodávala za 61,15 dolarů za barel, což je nárůst o 1,6 procenta. Ještě v říjnu se barel severomořské ropy Brent kvůli obavám z dopadu nových amerických sankcí proti Íránu prodával až za 85 dolarů.

Podle saúdskoarabského ministra energetiky Chálida Fáliha sníží země těžbu kvůli nižší sezónní poptávce. Pokles těžby přitom představuje snížení celosvětových dodávek ropy o 0,5 procenta.

Představitel Kuvajtu, který je také členem OPEC, v pondělí uvedl, že hlavní exportéři ropy během víkendu „projednali návrh na určitý druh zkrácení dodávek surové ropy v příštím roce“. Neuvedl však k tomu žádné podrobnosti. Irák, který je druhým největším producentem ropy mezi zeměmi OPEC, již uvedl, že by se k tomuto kroku mohl rovněž připojit.

Peter Kiernan, vedoucí energetický analytiky společnosti Economist Intelligence Unit v Singapuru, agentuře Reuters řekl, že se OPEC snaží „zmírnit rizika v důsledku poklesu cen.“

Ceny tlačila vzhůru hrozba sankcí



Ceny ropy se od začátku října propadly o přibližně 20 procent. Ceny tlačí dolů i rozhodnutí Spojených států, které nejprve tlačili producenty ropy do zvýšení těžby, aby pokryly výpadek dodávek íránské ropy po zavedení sankcí. Minulý týden však nečekaně udělily výjimku na nákup íránské ropy osmi zemím na příštích 180 dní.

Vývoz ropy z Íránu by mohl v listopadu klesnout zhruba na jeden milion barelů denně, což je třetina maxima z poloviny letošního roku. Podle analytiků by však mohl poté, co budou uplatněny výjimky ze sankcí, opět začít růst.