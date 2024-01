Někteří zaměstnanci s velmi vysokými příjmy si od letošního roku výrazně připlatí na daních. O víc peněz než ostatní je nově připraví jedno z opatření vládního úsporného balíčku. Zatímco běžní pracovníci musí ze svých příjmů platit daň ve výši 15 procent, po těch nejbohatších chce finanční úřad daň z příjmů fyzických osob ve výši 23 procent. Hranice částky, ze které se tato daň počítá, se ovšem od začátku letošního roku snižuje. Co to bude v praxi znamenat?

Zatímco dosud museli vyšší sazbu daně z příjmů fyzických osob platit jen lidé, kteří si vydělali čtyřnásobek průměrné mzdy, nově jich přibude. Povinnost platit vyšší daň budou mít nově totiž i ti zaměstnanci, kteří měsíčně pobírají „jen" trojnásobek průměrné mzdy. „Jde o solidární krok, aby se i vysokopříjmoví zaměstnanci více podíleli na konsolidaci veřejných financí," vysvětlili změnu ve svém návrhu úředníci ministerstva financí.

Konkrétně v letošním roce by peníze vybrané podle nového způsobu výpočtu podle ministerstva financí měly do státní kasy přinést navíc 1,2 miliardy korun. Do budoucna by měl být tento výnos ještě vyšší. „V následujících letech očekáváme pozitivní dopad na státní rozpočet ve výši 1,7 miliardy korun ročně,“ řekla mluvčí resortu Gabriela Krušinová.

Zatímco ještě v loňském roce museli vyšší sazbu daně z příjmů fyzických osob platit zaměstnanci s měsíční mzdou vyšší než 161 296 korun, nově se to týká už lidí vydělávajících měsíčně více než 131 901 korun.

Větší dopad na peněženky

Řadě lidí se tak zvýší toto daňové zatížení o osm procent. „Je to poměrně razantní zvýšení efektivní daňové zátěže fyzických osob,“ komentoval odborník na daně ze společnosti Moore Accounting CZ Martin Pech. „Je to méně viditelné, než kdyby došlo ke zvýšení daňové sazby, ale dopad do příjmů těch, kterých se to dotkne, to bude mít poměrně velký,“ poznamenal Pech. Zpřísnění pravidel podle něj ovlivní především vyšší střední třídu.

Jednou z takto postižených kategorií zaměstnanců budou manažeři, zejména velkých firem. „Bude to velký zásah do jejich života, každá takováto překážka je pro ně samozřejmě nepříjemná,“ připustil výkonný ředitel České manažerské asociace Ivo Gajdoš.

Mnozí se navíc budou muset smířit s přesedláním do méně reprezentativních aut. Firmy si totiž budou smět z daní započítat při nákupu vozidla nanejvýš dva miliony. „Ne že by dražší auta byla nutnou podmínkou manažerského života, ale samozřejmě v některých manažerských pozicích je třeba jak tady, tak i v zahraničí reprezentovat i tímto způsobem,“ podotkl Gajdoš.

Daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco připomněla, že tyto zaměstnance čekají i další vyšší výdaje. „Občané s velmi vysokými příjmy v roce 2024 zaplatí více nejenom na dani z příjmu, ale i na sociálním pojištění,“ přiblížila. Maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění totiž od ledna vzrostl z loňských 1 935 552 korun na letošních 2 110 416 korun. Při vyšším příjmu se tedy částka pojistného už nadále nezvyšuje.