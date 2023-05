Samosprávy tvrdí, že svoz odpadu lidem dotují, ale vysychají jim finanční zdroje. Obyvatelé si tak budou muset zřejmě připlatit.

V současné době se ze svozu odpadu odvádí do státní pokladny patnáctiprocentní DPH. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale uvedl, že právě tato služba by byla od příště přeřazena do základní daně z přidané hodnoty, tedy 21 procent | Foto: Deník/Jakub Pelčák

Vláda shání peníze, aby snížila obrovskou sekyru ve státním rozpočtu. Mezi opatření patří i snížení počtu sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) ze tří na dvě. Její návrh přitom počítá, že řada výrobků a služeb přejde do základní, tedy vyšší sazby DPH. Mimo jiné svoz odpadů. Pokud návrh projde, lze počítat s tím, že se mnoha lidem prodraží.

V současné době se ze svozu odpadu odvádí do státní pokladny patnáctiprocentní DPH. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale při představení úsporného balíčku uvedl, že právě tato služba by byla od příště přeřazena do základní daně z přidané hodnoty, tedy 21 procent. „Nevyhnuli jsme se logicky ani zvýšení některých příjmů rozpočtu, kde jsme ale maximálně zohlednili sociální aspekt, abychom co nejméně zatížili ohrožené skupiny obyvatel,“ řekl šéf státní pokladny.

Daňový balíček: Dvě sazby DPH, dražší dálniční známka i vyšší daň z nemovitosti

Ne všichni jsou z návrhu nadšení. Kvůli zvyšujícím se nákladům musely některé obce zvyšovat poplatky už letos. Například Česká Kamenice na Děčínsku z loňských 590 na 700 korun. „Hlavním důvodem jsou neustále rostoucí náklady na svoz a likvidaci odpadu. S novelou odpadového zákona se každoročně navyšuje i poplatek za skládkovné na skládkách a navýšení poplatku ovlivnila výrazně též rostoucí inflace,“ oznámila obyvatelům města Jaroslav Myslivcová z českokamenické radnice.

Vláda chce letos a poté i v dalších letech ročně ušetřit 70 miliard korun. Na čem? Denik.cz vás s jednotlivými navrhovanými škrty i možným zvýšením některých daní seznamuje v rámci seriálu Vládní škrty.

Na druhou stranu mnohé obce svoz odpadů dotují ze svého a některé dokonce poplatky svým obyvatelům úplně odpouští. Letos k tomu přistoupilo třeba Kladno, kde ještě loni lidé platili 780 korun. „Odpuštěním poplatků za komunální odpad chceme ulehčit Kladeňákům v době energetické a ekonomické krize. Jde o reálnou pomoc, která není administrativně náročná,“ vysvětlil ke konci loňského roku kladenský primátor Milan Volf.

Rozhodne se na konci roku

Zatím ale není jasné, jak se města zachovají, pokud zvýšení DPH na svoz odpadu o šest procent projde. Svoje rozpočty totiž začnou projednávat až letos na podzim. To je případ právě i Kladna. „Asi z osmdesáti procent jsme rozhodnuti, že poplatek obnovíme, ale zatím nevíme, v jaké výši,“ reagoval náměstek kladenského primátora Přemysl Mužík s tím, že zvýšení DPH v tom až tak velkou roli hrát nebude, protože svoz budou stejně dotovat.

Za popelnici platí jen pět set korun ročně. Obec u Brna je vzorem třídění odpadu

Ostatně to dělá naprostá většina měst a obcí. Místopředseda Svazu měst a obcí a zároveň starosta středočeského Velkého Oseku Pavel Drahovzal ovšem tvrdí, že obcím vysychají zdroje. „Řada měst navyšovala letos poplatky o plnou výši inflace, ale už teď se to dostalo na hranu, což se projevuje na investicích,“ poznamenal. Musejí tedy volit mezi dotacemi do svozu odpadů, nebo omezením investic.

Drahovzal se proto domnívá, že pokud by vládní návrh prošel, většina obcí by ke zvýšení poplatku přistoupila. „Jestli to nebudeme chtít saturovat dotací, tak budeme muset,“ doplnil.

Jan Švejnar o kritizovaném vládním balíčku: Klíčové je zvyšovat životní standard

Lze totiž předpokládat, že firmy budou za svoz odpadů účtovat více. „Dopad zvýšení DPH je naprosto zřejmý. Pro obce a města to znamená významnou pravděpodobnost zdražení,“ řekl výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka s tím, že v posledních dvou letech se odpadové služby už tak citelně zdražily, a to s ohledem na novou odpadovou legislativu.

Vyšší ceny by však mohly obce tlačit ke snižování množství odpadu nebo snižování počtu svozů. „Některé obce mají dosud týdenní svozy, což je už překonané. Obce proto budou přemýšlet, jak být efektivní,“ tvrdí expert na odpady z ekologického Hnutí Duha Ivo Kropáček, který zároveň připustil, že zdražování není pozitivní věc. „Produkce odpadu ale také není pozitivní,“ dodal.