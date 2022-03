Lidé, kteří jsou po zavření Sberbank ve finanční tísni, mohou žádat o dávku

ČTK

Lidé, kteří se kvůli uzavření Sberbank ocitnou ve finanční tísni a nebudou mít na úhradu potřebného výdaje, mohou požádat úřad práce o mimořádnou dávku. O vyplacení peněz úředníci rozhodnou bez odkladu. ČTK to sdělila mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Sberbank, která má vazby na Rusko, uzavřela své pobočky. Zastavila také internetové bankovnictví. Možné jsou karetní transakce do 1000 korun za den. Klienti Sberbank CZ si mají převést výplatu do jiné banky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Uzavřená olomoucká pobočka Sberbank | Foto: Deník/Magda Vránová

"V případě, že se daný klient ocitne kvůli uzavření Sberbank ve finanční tísni a nebude mít dostatečné prostředky na úhradu například jednorázového výdaje, může požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci," uvedla Beránková. Dávka mimořádné okamžité pomoci (MOP) patří mezi dávky hmotné nouze. Získat ji mohou jen lidé ve velmi tíživé situaci. Posuzuje se příjem i majetek všech členů domácnosti. V žádosti musí žadatel popsat sociální situaci rodiny, své nezbytné náklady a předpokládanou cenu. Úředníci situaci posoudí a stanoví případnou výši dávky. "O mimořádné okamžité pomoci rozhoduje úřad práce bezodkladně," dodala mluvčí. Podle ní může vyplacení peněz oddálit, pokud jsou údaje neúplné či nesprávné a chybí požadované podklady. Pracovníci úřadu se ozvou, když je potřeba informace doplnit. "Je nutné, aby lidé reagovali na úřední e-maily, nebo přijímali hovory začínající číslicí 950," podotkla Beránková. Ruská Sberbank oznámila odchod z Evropy, peníze vkladatelům vyplatí Lidé, kteří mají elektronický podpis, datovou schránku, eObčanku či bankovní identitu, mohou žádost podat elektronicky. Ostatní ji mohou poslat poštou, nebo přinést do pobočky úřadu práce. Informace o postupu a videa s návodem jsou na webu úřadu. Zavolat je možné také na bezplatnou linku 800 77 99 00, k dispozici je i adrese callcentrum@uradprace.cz. Úřady práce v pondělí zastavily vyplácení všech podpor na účty do Sberbank. Týká se to asi dvou desítek tisíc příjemců rodičovské, přídavků na děti, dávek na bydlení, příspěvků na péči i dalších podpor. Lidé mají nahlásit nové doručovací údaje. Už je začali oznamovat. Pokud to v brzké době neudělají, úředníci se jim před výplatním termínem ozvou a dohodnou změnu. Pracovníci úřadů osloví také zaměstnavatele, kteří dostávají příspěvky na zaměstnávání na účty u Sberbank. Klienti Sberbank CZ si mají převést výplatu do jiné banky Klienti Sberbank CZ si mají převést výplaty mezd a veškeré příchozí platby do jiné banky. Sberbank je nebude akceptovat a vrátí je zpět na účet odesílající banky. Zrušení účtu ale nyní není možné. Vyplývá to z informací uvedených na webových stránkách banky. Česká národní banka zahájila v pondělí kroky k odebrání licence Sberbank CZ. Banka uvedla, že její klienti nepřijdou o investice do fondů. Investiční fondy nespadají do majetku Sberbank CZ, a nejsou tedy nijak ovlivněny nynější situací: Banka je bude v nejbližších dnech informovat o možnostech převedení správy peněz k novému distributorovi. PŘEHLEDNĚ: Tuzemská Sberbank končí. Jak získat peníze zpět, co s hypotékou Všichni klienti dostanou v nejbližší době informace o tom, jakým způsobem můžou plnit závazky vůči bance. Klienti jsou totiž i nadále povinni řádně splácet své úvěry u Sberbank CZ. K těmto platbám již nadále není možno využívat trvalé platby, nastavené na účtech vedených u Sberbank CZ. Budou je muset splácet z účtů vedených u jiných bank. Otázka, zda budou klienti platit poplatky za vedení účtu nebo za jiné služby, když nemají k účtu přístup, je podle banky momentálně v řešení. Sberbank CZ uvedla, že se pokusí minimalizovat negativní dopad na klienty. Internetové bankovnictví pro komerční klienty (Sberbank Online Banking) je opět otevřené a je možné si přes něj ověřit jak výši zůstatku na účtu, tak i zadané trvalé platby nebo inkasa z účtu. Internetové bankovnictví pro retailové klienty (Sberbank Online) banka vzhledem k vysokému zájmu klientů o znovuzpřístupnění služby spouští postupně. Přes on-line bankovnictví dále není možné provádět žádné internetové transakce.