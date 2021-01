Loňský rozpočet skončil s deficitem ve výši necelých 368 miliard korun, což je nejhorší výsledek v historii ČR, byť to není schválený půlbilion. Jak to hodnotíte?

V rámci složité ekonomické situace to hodnotím pozitivně. Rozdíl oproti schodku 500 miliard, který jsme schválili v době obrovské nejistoty před parlamentními prázdninami, je způsoben tím, že příjmy byly vyšší o 111 miliard. To potvrdilo neuvěřitelnou odolnost české ekonomiky a efektivitu vládních opatření. Peníze, které jsme do ekonomiky napumpovali, se částečně vrátily.

Odkud nečekaný příjem pochází?

Loni jsme odložili zálohy na dani z příjmu, což především u právnických osob tvoří vysokou částku. Počítali jsme, že kvůli tomu získáme o 40 miliard korun méně. Nakonec to ale polovina firem zaplatila, takže propad byl jen dvacet miliard. Další nečekaný příjem se odvíjel od mezd, které meziročně poměrně výrazně vzrostly. A vzhledem k obrovské krizi se také minimálně propadl přínos z daně z přidané hodnoty. Díky všem těmto faktorům jsme vybrali oproti predikci o 111 miliard více.

I tak analytici zdůrazňují, že se státní dluh a náklady spojené s jeho údržbou zvyšují. Předloni se pohybovaly na úrovni 1,6 bilionu, letos by to mělo být kolem dvou bilionů. Nejde o aplikaci hesla Po nás potopa?

Na to je nutné se podívat v procentuálním přepočtu státního dluhu ve vztahu k HDP. A ten současný podíl je pořád nižší, než byl v letech 2012 a 2013, kde to bylo skoro 41 procent, zatímco nyní jsme na necelých 37 procentech. My jsme měli povinnost pomoci ekonomice, firmám a lidem této země, to je role vlády a státního rozpočtu. Veřejné finance České republiky navzdory otřesům způsobeným pandemií patří v rámci EU k nejlepším, před námi jsou jen tři nebo čtyři země.

Souzníte tedy s názorem člena bankovní rady ČNB Aleše Michla, že v polovině roku přijde nejrychlejší meziroční růst české ekonomiky v historii? Jinými slovy, že se z krize rychle otřepeme?

Nyní připravujeme aktuální makroekonomickou predikci, kterou předložíme nejpozději 20. ledna. V ní se exaktně vyjádříme k dopadu pandemie v loňském roce a k výhledu v letech 2021 a 2022. Abych vám ale neuhnula z otázky, tak i já patřím, když ne k optimistům, tak k realistům. Mám obrovskou důvěru v českou ekonomiku a její schopnost se z krize dostat. To, že jsme zavedli tolik proticovidových opatření a dali lidem a firmám 284 miliard, se nám musí z dlouhodobého pohledu vrátit.

Přesto, bylo rozumné v takové chvíli přijít s daňovým balíčkem, který bude znamenat výpadek 100 miliard korun na straně veřejných příjmů, aniž by se kompenzoval omezením výdajů?

Berme to tak, že se to týká zhruba 4,5 milionu zaměstnanců, kterým letos téměř vůbec neporostou mzdy. Ve státním sektoru si polepší jen učitelé, zdravotníci a pracovníci sociálních služeb. Peníze, které všem zůstanou díky nižší dani, se utratí, takže se vrátí do ekonomiky.

Vy tomu věříte?

To ukáže budoucnost. Avšak i kdyby lidé neutratili všechno, odložili si něco na důchod, případně investovali do bydlení, je to dobře. Premiér Andrej Babiš, který tento pozměňovací návrh předložil, přijal politický závazek, že jde o opatření na dva roky. Budoucí vláda se pak musí vrátit k celkovému daňovému mixu i s ohledem na vývoj ekonomiky.

Když jste zmínila komplexní daňovou reformu, byla byste pro úpravu vysokého zatížení práce vedlejšími odvody, hlavně sociálním pojištěním?

Ano, byla bych pro takovou úpravu. Je to debata pro příští vládu a ministra financí. Já nad tím přemýšlím, protože kdo je připraven, není zaskočen. Myslím, že toto téma se musí otevřít, neboť vysoké odvody velmi znevýhodňují trh práce i podnikatele. Pokud něco takového uděláme, musíme ovšem říct, kde přidáme, když tady ubereme.

Měla by se tato debata vést i v rámci předvolební kampaně?

Podle mě by každý měl poctivě říct, co chce v této oblasti dělat. Já se určitě budu podílet na této části programu hnutí ANO.

Budete za ANO kandidovat do sněmovny?

Pokud nabídku dostanu, kývnu na ni, protože po třech letech ve vysoké exekutivní funkci je poctivé říct si o důvěru voličů.

Živnostníci s příjmem pod milion korun mají do dnešních 18 hodin čas na rozhodnutí, zda přistoupí k novému daňovému paušálu. Jejich celkový odvod je letos stanoven na 5469 korun. Nejde jen o předvolební vějičku, protože nejmenším živnostníkům, kteří žádnou daňovou povinnost nemají, se to vůbec nevyplatí? Koneckonců, zatím se ze 400 tisíc živnostníků přihlásilo 25 tisíc. S tím jste spokojená?

Je to alternativa a je na svobodné volbě OSVČ nebo živnostníků, zda k ní přistoupí. Samozřejmě ji zvolí především ti, kteří odvádějí daně a neuplatňují slevy. Nabídli jsme jim, aby zvážili možnost jedním odvodem zaplatit všechno, včetně zdravotního a sociálního pojištění, které je dokonce o 15 procent vyšší než povinné minimum. Pokud si ho vyberou, jejich jediná povinnost je přihlásit se na finanční správu. Tím pro ně administrativa končí a nikdo je také nebude kontrolovat.

Do sněmovny budete muset přijít s návrhem novely státního rozpočtu kvůli zvýšení 320miliardového schodku. Kdy se tak stane a u koho si vyjednáváte podporu?

Kromě snížení příjmů z daní budeme muset do novely zapracovat i další kompenzace, protože všechny segmenty hospodářství se jen tak brzy neotevřou. Předpokládám, že novelu předložím vládě nejpozději na přelomu února a března. Už teď zahajuji intenzivní práce na hledání podpory. Nejprve se musím domluvit s koaličním partnerem a pak budu hledat hlasy napříč sněmovnou. Věřím, že některé parlamentní strany vezmou v potaz i to, že zvedly ruku pro daňový balíček a celou řadu kompenzačních zákonů. Měly by tak převzít spoluzodpovědnost i za rozpočet.