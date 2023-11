Podle exministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Aleny Schillerové pětikoalice schválila špatný rozpočet s nereálným schodkem 252 miliard korun. „Výsledkem je rozpočtový kočkopes, který absolutně není životaschopný,“ řekla v rozhovoru po Deník.

Exministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„Hnutí ANO navrhovalo tempo snižování schodku zhruba 40 miliard ročně, takže oni to dělají úplně stejně, ale s tím zásadním rozdílem, že my bychom nešli cestou zvyšování daní,“ upřesnila.

Důraz by podle ní její strana kladla na podporu hospodářského růstu a investice. „Třetím pilířem naší politiky by byl boj s šedou ekonomikou, který bychom nikdy nevzdali, což Fialova vláda udělala,“ míní.

Dodala, že každý měsíc sleduje na webu ministerstva financí plánovaný a skutečný výběr daní. „Přestože kvůli vysoké inflaci vláda vybírá o 453 miliard korun navíc oproti roku 2021, vůči plánu zaostává. To jde na vrub únikům, ale také masivnímu nakupování Čechů v Polsku nebo Německu,“ sdělila.

S dotačním byznysem vláda nezatočila

Kritizovala i vlajkovou loď koalice, tedy skoncování s národním dotačním byznysem. Příští rok chtěla škrtnout 46 miliard, ale nakonec to bude 84 miliard. Z toho sice víc než polovinu představuje zrušená podpora na distribuci energií a poplatky za obnovitelné zdroje, ale státní kasa ušetří. To není pozitivum?

„To opravdu není. Z celkové sumy úspor činí škrtnuté dotace na energie 65 miliard, z toho 27 miliard je poplatek za obnovitelné zdroje a 38 miliard ostatní taxy. A není to jen návrat do původního stavu, lidé zaplatí víc, než to, co jim stát před rokem odpustil,“ soudí Schillerová.

Tři miliony lidí na hranici chudoby

Bylo by podle ní lepší, kdyby byl schodek o tuto částku vyšší, ale přímo by to občany a firmy nezatížilo? „Ano, měl by to platit stát. Touto cestou jde většina Evropy, Polsko, Německo, Slovensko. Tamější vlády pomáhají svému průmyslu, protože vědí, že z toho poplynou budoucí státní příjmy. U nás se to neděje. Co mají dělat lidé s minimální mzdou, kteří se tak dostávají do strašných pastí? Už teď máme kolem tří milionů občanů kolem hranice chudoby. To je náš cíl? Premiér řekne, že se zvýšil počet příspěvků na bydlení. To je cíl této vlády? My bychom přece měli chtít bohatou prosperující zemi,“ míní.

Exministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena SchillerováZdroj: Deník/Zbyněk Pecák

Šetřit na armádě

Ačkoliv poslanci hnutí ANO podpořili uzákonění dvou procent HDP na obranu, vnímali to prý hlavně jako politickou deklaraci.

„Není to mandatorní výdaj. Kapitola obrany je jediná, která razantně roste, konkrétně o 40 miliard. A to si nemůžeme dovolit, pokud nemáme na školství, zdravotnictví nebo řádnou valorizaci důchodů. Nehledě na to, že je armáda ani není schopna utratit. Skončí v nějakém fondu a pomohou si hlavně zbrojaři. Tak kdo je vítěz této krize? ODS přestala nahrávat mafiánům a gangsterům jako v devadesátkách, ale dělá pro bílé límečky, pro banky, energobyznys a pro zbrojaře. A zaplatí to celý národ,“ konstatovala Alena Schillerová.

