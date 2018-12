Ministryně Schillerová: Živnostníci si zaslouží podporu nejvíc ze všech

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ještě v září ve sněmovně odmítala návrh na vrácení možnosti využít výdajové paušály pro živnostníky na roční příjem dva miliony korun. Nyní malým podnikatelům, kterých je v zemi necelý milion, nastavuje výrazně vstřícnější tvář. Proč tomu tak je, prozradila v rozhovoru pro Deník.

Co to jsou výdajové paušály a jaké jsou jejich přínosy?

Takzvané výdajové paušály slouží živnostníkům – fyzickým osobám. Mohou se rozhodnout mezi tím, jestli do účetnictví uplatní skutečné výdaje, nebo využijí paušály. Jejich účelem bylo odstranění administrativní náročnosti, aby to pro ně bylo jednodušší. Jsou nastavené procentuálně pro určité typy živnostníků a jsou zastropovány. Historicky to bylo až do výše dvou milionů příjmů. Od minulého roku se maximum snížilo na milion korun, což odpovídá částce, od které se fyzická osoba musí povinně stát plátcem DPH a vzniká jí administrativní zátěž. V Poslanecké sněmovně je otevřený daňový balíček na rok 2019 a do něho byl načten pozměňovací návrh poslanců ODS a poslance za ANO Jana Volného, aby se výdajové paušály vrátily zpátky na strop dva miliony.

Když zvýšení paušálů na dva miliony navrhli v září poslanci ODS, vy jste změnu odmítala. Co vás přimělo změnit názor?

Již se mě na to dnes ptali, když jsem jela z lánského zámku, kde jsem měla jednání s panem prezidentem. Odpověděla jsem na to jednoduše. Použila jsem právě jeho slogan o tom, že jen blbec nemění názory. Takže jsem názor změnila. Bude to znamenat propad v příjmech asi 1,2 miliardy korun, nicméně peníze zůstanou v kapsách právě této skupiny, a to považuji za velmi důležité.

Proč chcete podpořit právě živnostníky?

Živnostníci v naší republice tvoří skupinu asi o velikosti milionu lidí. Těch "čistých", kteří podnikají jenom na živnostenský list, je asi 600 tisíc. Je to skupina, která různými opatřeními, jak jsme je zaváděli, byla postižena nejvíce, protože každá opatření státu vždycky nejvíce dopadnou na ty nejmenší. A myslím si, že právě tato skupina by si ze všech nejvíc zasloužila určitou podporu, abychom na ni začali víc myslet a víc pro ni pracovat. Pod vlivem těchto úvah jsem se rozhodla podpořit tento pozměňovací návrh.

Kdy by změna měla nastat?

Daňový balíček na rok 2019 jsme už v květnu měli na vládě, v červnu byl v Poslanecké sněmovně. Bohužel legislativní proces probíhá tak pomalu, že ho teď máme teprve ve druhém čtení a směřuje do třetího. Navrhovali jsme účinnost k 1. lednu 2019, ale je evidentní, že se nestihne, když máme polovinu prosince. Návrh poslance Volného načítá změnu, aby účinnost nastala první den kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém vyjde ve Sbírce zákonů. V tuto chvíli si netroufnu úplně odhadnout, kdy to bude, ale mohl by to být první březen nebo první duben.

Kdy má o změnách jednat sněmovna?

Jsem přesvědčena, že to bude ještě do konce roku. V každém případě ze změna bude moci uplatnit až pro zdaňovací období roku 2019, tedy v daňovém přiznání podávaném od roku 2020.

Očekáváte, že se vám poslance podaří přesvědčit, aby změnu přijali?

Předpokládám, že v rámci koalice je budu schopna přesvědčit o smysluplnosti tohoto opatření. A když jsou i opoziční poslanci z ODS schopni přijít s podnětem, který i my podpoříme, tak si myslím, že by neměl být problém to prosadit.

Výpadek příjmů v rozpočtu chcete kompenzovat zavedením zbývající fáze elektronické evidence tržeb. Jak se poslední vlna rýsuje?

Byť novela šla do parlamentu už někdy v červnu, je pořád teprve v prvním čtení. Budu samozřejmě dělat všechno pro to, abych ji prosadila. Troufám si říct, že mám velkou podporu všech podnikatelských svazů a komor, které zastřešují většinu podnikatelů v této zemi. Do zákona jsem nechala zapracovat variantu, na kterou byl většinový názor. Spolupracovali jsme v rámci připomínkového řízení, ještě než jsem dala novelu na vládu. Využiji jejich nabídku, kterou mi dali, že mě přijdou podpořit v legislativním procesu do všech výborů, zejména rozpočtového. Budou poslance seznamovat s konkrétními zkušenostmi, které s elektronickou evidencí tržeb mají a které jsou veskrze bezproblémové.

Kdy očekáváte, že poslední fáze EET vstoupí v platnost?

Třetí fáze už měla fungovat od března 2018 a čtvrtá od června, ale v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu byly odloženy až do přijetí této novely. Nejsem úplně schopna odhadnout rychlost legislativního procesu. Po něm máme ještě nějakou legisvakanční lhůtu na to, aby se podnikatelé mohli na náběh další fáze připravit. Třetí a čtvrtá fáze naběhnou současně, bude tedy již jenom jedna vlna. Můj střízlivý odhad optimistické varianty je, že by se mohla spustit od poloviny příštího roku.

Máte již ve sněmovně předjednanou podporu?

Podpora je určitě ze strany vládní koalice. Budu jednat dál napříč politickým spektrem a hledat styčné plochy.

Jak podle vás přijme změny veřejnost?

Součástí novely zákona o evidenci tržeb je i novela zákona o DPH. Tam počítáme se snížením do desetiprocentní sazby daně u celé řady služeb, které s touto vlnou elektronické evidence tržeb souvisejí,. Můžeme se ale pohybovat jenom tam, kam nás pustí směrnice Evropské unie. U absolutní většiny služeb, kde to šlo, jsme vše přeřadili do snížené sazby 10 procent – jsou to různé kadeřnické služby, opravy kol, šití oděvů, opravy oděvů a kožedělných výrobků. Počítáme se snížením i u stravovacích služeb, nealkoholických nápojů i točeného piva. Máme tam zařazeno i snížení DPH u vodného a stočného. Chceme, aby se promítlo do ceny pro konečného spotřebitele, tedy pro občany. Budeme ji proto regulovat cenovým výměrem ministerstva financí a donutíme regulátory, aby to promítli do ceny pro konečné spotřebitele. To celé přijde na 3,4 miliardy, které samozřejmě zůstanou v kapsách plátců.