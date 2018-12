Schodek státního rozpočtu dosáhl v listopadu téměř 22 miliard korun

Po říjnovém přebytku 5,7 miliardy korun se na konci listopadu dostal státní rozpočet do schodku 21,6 miliardy korun. Loni v listopadu přitom rozpočet vykázal schodek 11,6 miliardy korun. Podle ministerstva financí je důvodem především růst výdajů na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie.

Bez prostředků z Evropské unie by schodek rozpočtu na konci listopadu dosáhl 17,7 miliardy korun. Ve stejném období roku 2017 se pak jednalo o schodek ve výši 13 miliard korun.

„Vzhledem k vlivům, jako je zejména přísun evropských peněz, standardně rekordní prosincový výběr DPH nebo skutečnost, že v letošním roce se daří čerpání investičních výdajů alokovat do celého roku a jejich nárůst v prosinci by tak neměl být tolik výrazný, předpokládáme, že výsledek bude blízko vyrovnané bilanci,“ řekla Českým novinám ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Výsledek hospodaření za celý rok by tak měl být mnohem lepší než plánovaný schodek ve výši 50 miliard korun.

Na hospodaření státního rozpočtu měly ve srovnání s rokem 2017 výrazný vliv výdaje na spolufinancované programy, které vzrostly o 38,6 miliardy korun, což představuje nárůst o 49,1 procenta. Podle ministerstva je zvýšená investiční aktivita státu odrazem rostoucí schopnosti realizovat společné programy EU a České republiky.

Rostl výběr daní i výplaty sociálních dávek

Na příjmy státního rozpočtu pak měl pozitivní vliv především výběr daní a pojistného na sociální zabezpečení, který meziročně stoupl o 78,2 miliardy korun na 1109,5 miliardy korun. Celkové příjmy pak dosáhly 1249,7 miliardy korun, což je meziročně více o 107,9 miliardy korun.

Celkové výdaje se meziročně zvýšily o 117,9 miliardy na 1271,3 miliardy korun. Nejvíce se na nich podílela výplata sociálních dávek. Do konce listopadu stát vyplatil 509,3 miliardy korun, což je meziročně o 24,5 miliardy více. Celkově rozpočet letos počítá s výdaji na sociální dávky ve výši 557,9 miliardy korun.