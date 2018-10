Schváleno. Staré vysílání skončí v červnu 2020

Hledáte zaměstnání, kde je běžné si vydělat mzdu v rozmezí 35 000 až 42 000 Kč měsíčně? Pro našeho významného klienta hledáme pracovníky na různé pozice do skladu, kde většina zaměstnanců opravdu na tuto mzdu dosáhne, ale ti šikovnější si vydělají až 60 000 Kč měsíčně. Záleží opravdu jen na Vaší pracovitosti, jakou výplatu si odnesete. NEJEDNÁ se o agenturní zaměstnávání, nástup je přímo do kmenového stavu společnosti. Místo výkonu práce je v Modleticích u Prahy, kam se jednoduše dostanete autobusem ze zastávky Opatov. Co bude Vaší náplní práce? Příprava palet pro obchody pomocí vysokozdvižného vozíku. Přeprava prázdných palet a odpadu na vyhrazená místa. #5eBWI

Technika a elektrotechnika - Údržba linky - elektrikář, až 45tis. + nástupní bonus 35 000 Kč

Hledáte práci v moderním a čistém prostředí? Chcete pracovat v týmu super lidí? Tak to čtete ten správný inzerát! Pro našeho významného klienta, jednoho z největších výrobců komponentů do automobilů, hledáme někoho, kdo rozšíří jeho tým údržbářů linky. Nejdená se o agenturní zaměstnávání, nástup je přímo do kmenového stavu společnosti. Praxi nepotřebujete (pokud ji máte, budeme jen rádi), všechno Vás naučí a vždy budete mít po ruce kolegy, kteří Vám rádi se vším poradí nebo pomůžou. Pracovat budete v čisté moderní hale v třísměnném provozu ve Vernéřově u Klášterce nad Ohří, kam se pohodlně dostanete autobusem z Klášterce nad Ohří, dále je zařízena svozová doprava z Chomutova nebo z Jirkova. Pro výkon tohoto zaměstnání je podmínkou vyhláška č. 50/78 Sb., paragraf 5 (nebo vyšší). Co bude Vaší náplní práce? Pracovat budete v týmu a společně s kolegy budete zajištovat bezproblémový chod výroby. Každou směnu budete v úzkém kontaktu s výrobou a reagovat na jejich požadavky na opravy a údržbu strojů. Také budete dělat plánované opravy nebo operativní opravy. Na všechno Vás samozřejmě proškolí a naučí. #7gSa3