Schválený plán na reorganizaci OKD platí, rozhodl Vrchní soud

Vrchní soud v Olomouci dnes rozhodl o platnosti schváleného plánu na reorganizaci OKD. Díky němu by tak firma měla přejít do rukou státu, který ji má koupit za 80 milionů korun. Činné doly a provozní aktiva budou převedeny na společnost OKD Nástupnická. Reorganizační plán schválili věřitelé loni v srpnu a krajský soud to poté potvrdil. Informovala o tom Česká televize.

dnes 12:58 SDÍLEJ:

Reorganizaci dříve napadli někteří věřitelé. Mezi nimi byla například společnost Citibank a její mateřská NWR, které se proti schválení plánu odvolaly. Citibank k soudu přihlásila dvě pohledávky dohromady za více než deset miliard korun, insolvenční správce Lee Louda je ale popřel. O platnosti reorganizace tak musel rozhodovat Vrchní soud v Olomouci. Podle toho, jak reorganizační plán již dříve prezentoval právní zástupce OKD Petr Kuhn, by firma měla věřitele uspokojit podle hospodářských výsledků v rozmezí 0,35 až 100 procent jejich pohledávek. Podle Kuhna se firmě v prvním pololetí letošního roku mimořádně dařilo. Reorganizační plán dlouhodobě podporovaly odbory, které si nepřály zahraničního vlastníka. ČTĚTE TAKÉ: Ministr průmyslu v OKD: Těžba nemusí skončit v roce 2023 „Vedení společnosti OKD od prvopočátku vyhlášení insolvence prioritně prosazovalo a zodpovědně připravovalo reorganizační plán, který by řešil další životaschopnost těžební firmy,“ řekl mluvčí společnosti Ivo Čelechovský. OKD je v úpadku od předloňského května. Do potíží se firma dostala kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Pohledávky vůči OKD přihlásilo u soudu přes 550 věřitelů, kteří dohromady chtěli od firmy více než 23 miliard korun. Pohledávky za více než 17 miliard korun však insolvenční správce popřel. V OKD se dál těží černé uhlí. I se zaměstnanci z dodavatelských firem tam nyní pracuje okolo 9500 lidí. Hornictví však každopádně čeká útlum. Reorganizační plán obsahuje postup utlumování dolů na Karvinsku od roku 2018. Poslední důl (ČSM) by se měl zavírat v roce 2023. ČTĚTE TAKÉ: Sněmovní vyšetřovací komise k OKD byla ustavena. Povede ji Černohorský

Autor: Redakce