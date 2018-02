Schyluje se k bitvě o VZP. Kritici varují před ANO a střetem zájmů

Pokud chcete obstát v českém zdravotnictví, musíte si podmanit Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Právě její šéfové mají v rukou obrovskou moc – rozhodují nejenom o tocích miliard, ale také o bytí či nebytí lékařských ordinací a nemocnic.

Mezi zdravotníky proto roste v posledních dnech nervozita. Největší pojišťovna v zemi se totiž dostala pod absolutní vliv jedné politické strany – ANO.

Její šéf Andrej Babiš přitom ve zdravotnictví dlouhá léta podnikal – vlastnil síť klinik umělého oplodnění a také jednu z největších poliklinik v zemi – v pražských Modřanech. Pak sice vložil svůj majetek do svěřeneckého fondu a tvrdí, že už na jejich fungování nemá vliv, podle kritiků je ale stále ovládá.

Střet zájmů

Nyní má ale jeho hnutí ve správní radě pojišťovny většinu. Té strana dosáhla díky tomu, že po volbách sestavila jednobarevnou vládu – smí si proto do rady nominovat deset členů. Zbylých osm radních pak ANO získalo podle síly stran ve sněmovně. Celkem má správní rada třicet členů.

„Poprvé v historii jsme svědky nebezpečné situace, kdy má jedna strana ve správní radě většinu. Bohužel jde o stranu, jejíž šéf podniká ve zdravotnictví. Logicky to vyvolává obrovské podezření ze střetu zájmů,“ kritizuje rozložení sil například Michal Sojka, který dlouhá léta seděl v radě za Českou lékařskou komoru. Dnes už pro něj místo nezbylo.

Podobně reaguje také Soňa Marková, kterou do správní rady VZP nominovali komunisté. „Kvůli podezření ze střetu zájmů by bylo lepší, kdyby se podařilo sestavit koaliční vládu a na ministerstvu usedl někdo z koaličních partnerů z jiné strany,“ řekla. Tento ministr by potom mohl díky svým lidem poměr sil v radě vyrovnat.

Rada má totiž obrovské pravomoci. „Nerozhoduje sice o konkrétních smlouvách, ale může vyvíjet tlak na ředitele pojišťovny, který je podepisuje. Může ho třeba odvolat nebo mu neschválit odměny,“ vysvětluje Marková. Podle Michala Sojky dokážou radní ovlivnit také personální změny na postech ředitelů krajských poboček.

Obchod s křesly

Kritika odborníků může přinést ovoce. Jednobarevná vláda Andreje Babiše je v demisi a při jednáních o nové se stále častěji mluví o možných koaličních partnerech. „Za určitých okolností by měla zájem například sociální demokracie, která by si pak ministerstvo zdravotnictví nárokovala – výměnou za post šéfa správní rady VZP,“ řekli Deníku dva lidé, kteří mají blízko k ANO.

Post šéfa resortu by potom mohli obsadit například bývalý ministr ČSSD Miloslav Ludvík, jeho předchůdce z úřednické Zemanovy vlády Martin Holcát nebo současný ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Antonín Malina. Ani jeden z nich ale Deníku svůj zájem o angažmá na ministerstvu prozatím nepotvrdil.

Šéfem správní rady se má největší šanci stát poslanec za ANO Miloslav Janulík. „Nebudu popírat, že by mě to nezajímalo. Je to určitě jedna z možností. Zájemců ale bude celá řada a situace na bojišti se mění každým okamžikem,“ potvrdil Deníku svou nominaci Janulík. Dalším favoritem je jeho spolustraník David Kasal.

V souvislosti s obměnou správní rady se spekuluje také o konci ředitele VZP Zdeňka Kabátka nebo jeho náměstka Petra Hoňka. „To je ale zatím strašně předčasné, bude záležet na mnoha okolnostech,“ řekl Miloslav Janulík.

Koho ministerstvo zdravotnictví nominovalo do správní rady VZP:

a) Romana Cabálka,

b) JUDr. Bc. Jakuba Krále, Ph.D.,

c) Mgr. Lucii Krausovou, Ministerstvo zdravotnictví,

d) Ing. Víta Ortmanna,

e) Ing. Helenu Rögnerovou, Ministerstvo zdravotnictví,

f) Ing. Davida Šmehlíka, Ministerstvo zdravotnictví,

g) Mgr. Filipa Vrubela, Ministerstvo zdravotnictví,

h) prof. MUDr. Josefa Vymazala, DSc.,

i) Mgr. Jana Zapletala, Ministerstvo zdravotnictví;