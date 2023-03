Češi jsou poměrně konzervativní. Jak moc půjčují své vozy?

Ročně nám na platformě přibude cca tisíc nových vozů, což je výborné číslo. Víme, že sdílení svého vozu není zatím pro každého a ani tak službu neprofilujeme, respektujeme, že pro spoustu majitelů je sdílení jejich auta těžko představitelné. V konečném důsledku je to vždy majitel, kdo rozhoduje, za jakých podmínek - tedy kdy, kde, jak často a za kolik peněz - se jeho vozidlo půjčí. Vždy může příchozí poptávku odmítnout.

O sdílená auta je enormní zájem. Češi s nimi vyjíždí i k Jadranu

Berou Češi možnost sdílet svůj vůz hlavně jako finanční přilepšení?

Je to tak. Z průzkumů nám dlouhodobě vychází, že přivýdělek je tou největší motivací pro majitele, kteří mají svůj vůz nebo vozy na HoppyGo zaregistrované. Záměrně používám množné číslo, protože jsou majitelé, kteří mají na platformě více než jedno vozidlo.

Skutečně?

Nejsou to vůbec ojedinělé případy. Zvědavý podnikavec zkusil zaregistrovat svoje auto, a když zjistil, že mu může i běžná Škoda Fabia vynášet tisíce korun měsíčně navíc, koupil další ojetý vůz a dnes už jich má několik a vydělává tak desítky tisíc každý měsíc.

Ředitel společnosti HoppyGo Robin Švaříček. Společnost nepůsobí jen na českém trhu, nově ale i v Polsku či Slovensku.Zdroj: se svolením HoppyGo

Dá se říci, kolik si majitelé průměrně vydělají?

Každý si může na našem webu zkusit vypočítat, kolik by si měsíčně vydělal. Kalkulačku navíc aktuálně vylepšujeme, aby majitelé mohli započítat všechny důležité parametry, které mají vliv na výhodnost půjčování.

Co musí dotyčný splnit, aby mohl sdílet vůz?

Když to vezmu úplně zjednodušeně, stačí jen vlastnit automobil, nebo mít souhlas od leasingové společnosti. Nemusí mít ani havarijní pojištění, to totiž v rámci každé zápůjčky uzavíráme prostřednictvím platformy. Registrujeme vozidla až patnáct let stará, s nájezdem až tři sta tisíc kilometrů. V rámci registrace majitel zadává svou adresu, výbavu a dostupnost vozu, kterou může i později kdykoliv aktualizovat, a částku, kterou chce za půjčování vozu obdržet.

Platforma HoppyGo je jiná než ostatní carsharingové společnosti. V Česku se jedná o unikátní projekt…

HoppyGo dnes působí na třech trzích a patří k desítce největších platforem na sdílení vozů mezi uživateli na světě. Naše unikátnost proti ostatním carsharingům spočívá v tom, že většina vozidel, které uživatelé najdou v aplikaci, má nějakého soukromého majitele, který své vozidlo přes HoppyGo půjčuje. Vůz mu tak může vydělávat peníze, my se postaráme o pojištění a kompletní digitální zprostředkování celé zápůjčky. Díky tomuto systému máme bezkonkurenčně nejširší nabídku vozů. V rámci cirka dva a půl tisíc aktivně nabízených vozů je to tři sta různých modelů od desítek značek - od kabrioletů, sportovních vozů, obytných dodávek až po klasické sedany a kombíky.

Češi přesedají do sdílených aut. I ta však už zdražují

Na jak dlouhou dobu si lidé auto nejčastěji půjčují?

V průměru jsou to čtyři až pět dní. Naši uživatelé vyhledávají půjčování ovšem i na delší dobu a delší vzdálenosti. Využívají je pro cesty na zahraniční dovolenou. Dokonce jsme zprostředkovávali půjčení auta i na celý rok.

Jaký pohon je nejžádanější?

Asi nikoho nepřekvapí, že je na HoppyGo pořád nejvíce vozidel se spalovacími motory.

Jsou značky, které doslova táhnou?

Tradičně největší úspěch mají Škoda, Ford a Fiat. Mezi modely je to fabia a octavia.

Která větší vozidla jsou v kurzu?

HoppyGo je i dobrou příležitostí pro půjčení větších vozidel a dodávek, lidé si hodně půjčují například Ford Transit.

A co vozidla s pohonem na baterie?

Meziročně o ně vzrostl zájem více než čtyřnásobně. Sedm procent všech zápůjček v minulém roce tvořila právě elektroauta. V nabídce jich dnes máme už přes stovku.

Je důvodem rostoucí poptávky po elektromobilech i zvědavost? Přeci jen se jedná o dostupnou možnost, jak vozy reálně otestovat.

Máte pravdu. Zájemci o půjčování elektroaut naši službu hojně využívají proto, aby si je vyzkoušeli. K pochopení této stále nové technologie je potřeba ji vyzkoušet na několik dní, najet několik set kilometrů, vyzkoušet nabíjení a vše kolem toho. V nabídce máme elektroauta čtrnácti různých značek, spolupráci máme navázanou se Škoda Auto a vybranými dealery, a na platformě si tak uživatelé mohou půjčit nejen elektroauta i od dealerů.

Pokud si budu chtít půjčit auto, jaký je postup?

Samozřejmě je třeba vlastnit platný řidičský průkaz, není důležité, z jaké země, dnes máme na platformě uživatele z 65 zemí. Kromě toho nesmí být uživatel registrovaným dlužníkem. Je to primárně ochrana pro majitele automobilu. Nutné je se u HoppyGo zaregistrovat, což zabere maximálně deset minut. Poté už stačí jen vybrat automobil, poptat si jej a domluvit se s majitelem na předání. Díky využití moderních technologií mají uživatelé možnost zprostředkovat půjčení bezkontaktně na dálku. Přes aplikaci navíc mohou mít svůj vůz neustále pod kontrolou.

Kde všude v České republice HoppyGo působí?

Díky tomu, že si půjčujete auto přímo od jeho majitele, lze si auto půjčit v podstatě kdekoliv a není to omezeno ani velkými městy, i když v nich má naše služba největší smysl. Na HoppyGo dnes najdete auto ve většině měst nad pět tisíc obyvatel.

Zájem o pronájem elektroaut v Česku roste. Lákají hlavně mladší řidiče

Kromě českého trhu HoppyGo expandovalo na Slovensko, do Polska. Liší se chování českých zákazníků oproti zahraničním sousedům?

Ano a hodně. Například u elektromobility je vidět, že v Česku jsme mnohem dál z pohledu počtu vozů, nabíjecí sítě a tedy v rámci HoppyGo i nabídky a poptávky elektroaut. Obecně v každé zemi je přístup a chování zákazníků odlišné, například v Polsku je mnohem delší průměrná délka zápůjčky, kde se blížíme až k deseti dnům, na Slovensku naopak jsme kolem tří dnů na zápůjčku. Jinak je ale platforma na všech trzích stejná, registrační procesy i proces objednávky je identický. I hlavní motivací majitelů na všech trzích je hlavně extra výdělek.

Jaké jsou cíle společnosti pro letošní rok?

Doufáme, že se opět budeme pohybovat nad jedním tisícem nově přidaných vozů. V roce 2021 jsme obrat zdvojnásobili, loni jsme rostli o více než padesát procent. Cíle na letošek tedy nemohou být jiné než další růst v podobné míře. To se zatím daří, protože za první dva měsíce letošního roku se pohybujeme opět nad šedesáti procenty meziročního růstu. Jinak se samozřejmě poohlížíme po dalších trzích, k tomu ale v tuto chvíli nemohu sdělit více detailů.