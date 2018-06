Se suchem zatočí nový závlahový systém. Zemědělci na dotace často nedosáhnou

Každodenní souboj se suchem o přežití rostlin svádějí přes léto zahradnice a zaměstnanci lednické Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Pomoci jim má nový závlahový systém, který nahradí ten více než třicet let starý. „Některé hydranty byly nefunkční, jiné protékaly,“ uvedl za univerzitu Filip Vrána.

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Lednici bude mít nový závlahový systém za dvanáct milionů.Foto: archiv Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici

Kilometry hadic povedou i do téměř třiceti hektarů vinic a sadů. Náklady na rekonstrukci jsou zhruba dvanáct milionů korun. Škola opravy zaplatí díky dotačnímu programu ministerstva školství.



Podle děkana fakulty Roberta Pokludy projekt znamená zásadní řešení potřeby závlah rozsáhlých sbírek rostlin, které jsou součástí výuky. Kromě okrasných mají studenti v areálu i skleníky se subtropickými a tropickými rostlinami. „Rekonstrukce závlahového systému přinese lépe ošetřované záhony i méně nutné péče o regulaci plevelů v místech, kde zálivka není nutná,“ popsal Pokluda.



Problémem by podle děkana nemělo být ani zadržování vody. „Koncepční systém závlah umožní zabezpečení zdroje vody při případném výpadku dodávek. Rezervoáry vody poslouží k překlenutí krátkodobého nedostatku vody, což přináší přidanou hodnotu oproti současnému stavu,“ vysvětlil Pokluda.





Od nového systému závlah si slibuje také úsporu vody a přesné dávkování podle potřeb jednotlivých druhů rostlin. „Nové závlahy jsou určitě namístě. Stejně jako jejich rozšíření. Ulehčí to zahradnicím práci,“ zmínila bývalá zaměstnankyně Regina Michalová.



Stavební práce v areálu lednické fakulty už začaly, hotovo má být do konce srpna. Dělníci nyní mění páteřní rozvody, na místě provádějí výkopové práce.



Zahradnická fakulta v Lednici zahájila samostatnou výchovu vysokoškolských odborníků v roce 1985. Mendelova univerzita v Brně za rok oslaví sto let od svého vzniku.





Desítky let staré, zchátralé závlahové systémy jsou i na dalších místech Břeclavska. Na jejich nákladnou výměnu však soukromí zemědělci mají problém sehnat peníze. „Většina z nich na dotace nedosáhla. Závlahové systémy používají hlavně pěstitelé zeleniny. Je to ale velmi drahá záležitost,“ řekl předseda okresní agrární komory na Břeclavsku Antonín Osička.