Sedláci si stěžují na sucho. Udeřilo dřív než obvykle

Chybí vláha. Dost jí bylo jen předloni. Před třemi lety sucho začalo 5. července, loni 4. června. Letos to bylo už 22. dubna. Stát chce na udržení vody v krajině utratit do roku 2033 desítky miliard korun. Kvůli teplu letošní sklizeň začala dříve.

Vysoké teploty také uspíšily letošní sklizeň, začala asi o dva týdny dřív, již v půlce června. „Je třeba změnit krajinu, aby tam bylo více vody,“ řekl bioklimatolog Zdeněk Žalud z Centra výzkumu globální změny.

VÝHODY SCELOVÁNÍ SE VYČERPALY

„Vidíme, že se nám za posledních 80 let krajina změnila,“ konstatoval Žalud. Scelování polí v lány pomohlo družstevníkům získat větší výnosy, než by jim dala malá políčka. „Výhody se již vyčerpaly. Nyní se začíná plně ukazovat, jak je to nevýhodné,“ prohlásil.

Velká pole nedokážou dostatečně zadržet vodu. Roční množství srážek se přitom dlouhodobě výrazně nemění. Co je jiné, je jejich rozmístění v krajině a zejména intenzita. Voda spadne najednou při velkých lijácích a potom rychle odteče pryč. Zemědělce pak trápí sucho – dlouhodobý nedostatek vody v půdě, nutné pro růst a vývoj zemědělské produkce.

CHOULOSTIVÝ SYSTÉM

Zemědělství je choulostivé na změny klimatu. „Jeden stupeň navrch a totálně se mění podmínky pro hospodaření,“ posteskl si Žalud. Na půdě se nepodepisují jen klimatické změny a eroze. Kvůli těžké technice a nedostatku živých organismů kvůli hnojení se stále více utužuje. Suchem i povodněmi jsou ohroženy hlavně jižní Morava a střední Čechy.

Koncepci ochrany před suchem loni schválila předchozí vláda, na programech boje proti suchu a na zadržení vody v krajině ministerstvo zemědělství pracuje již několik let. Do roku 2033 chce na ně vyčlenit desítky miliard korun. „Tři čtvrtiny programů už jsou spuštěny,“ uvedl Daniel Pokorný z ministerstva.

Jednou z cest budou přehradních nádrže. Resort spolu s ministerstvem životního prostředí připravuje návrh novely stavebního zákona. „Měl by urychlit výstavbu malých vodních nádrží a terénních opatření sloužících k zadržení vody v krajině,“ míní náměstek ministra zemědělství Pavel Veselý.

Zemědělcům by měly pomoci weby, jež publikují informace o suchu a prognózy jeho vývoje. Další připravované stránky budou sloužit starostům postižených obcí. „Moc dobře vědí, co mají dělat, když přijdou povodně. Chceme, aby také věděli, co dělat, když přijde sucho,“ vysvětlil Žalud.