Sedm maximálních. Smartwings zařadil do flotily již sedmý nový Boeing 737 MAX 8

Největší česká letecká společnost Smartwings (donedávna Travel Service) do své flotily zařadila již sedmý Boeing 737 MAX 8. Nový moderní letoun s imatrikulační značkou OK-SWM přistál v sobotu před polednem na pražském letišti poté, co absolvoval desetihodinový přímý let z amerického Seattlu. A v neděli už letěl i s cestujícími do Kodaně.

Smartwings letos nehodlá zůstat jen u sedmera Boeingů 737 MAX. Od amerického výrobce letadel by měl v rámci obnovy flotily převzít dalších 14 nových letounů tohoto typu. Do čtyř let jich tak bude mít téměř čtyři desítky. Travel Service ovládl ČSA i personálně. Nově zakládá koncern Smartwings Group Přečíst článek › Letouny s přídomkem MAX poskytují oproti standardnímu Boeingu 737 větší dolet, lepší ekonomiku provozu, větší komfort a pohodlí pro cestující, menší zátěž pro životní prostředí i výrazně nižší hlukovou stopa. Celková kapacita letadla je 189 míst. Maximální letoun pro největší české aerolinie Smartwings je největší českou leteckou společností patřící do stejnojmenného koncernu spolu s Českými aeroliniemi a dalších pět dceřiných společností. Její letadla vloni na více než 72 tisících letů přepravila přes deset milionů cestujících. Lety Smartwings obsluhují 434 letišť po celém světě. České aerolinie vydělaly za rok 2017 přes čtvrt miliardy, trumfly svého majitele Přečíst článek ›

Autor: Redakce