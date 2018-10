Šéf Applu Tim Cook chválí ochranu dat v EU. Požaduje reformu amerických zákonů

Cook ve svém projevu před europoslanci prohlásil, že je velkým podporovatelem „rozsáhlého federálního zákona na ochranu dat“ ve Spojených státech. Právě evropské nařízení by podle něj mohlo posloužit jako ideální příklad. „Nyní je na nás, na mé zemi, abychom následovali váš příklad,“ řekl šéf Applu.

Za klíčové body GDPR považuje omezení sběru dat na nutné minimum, naprostou transparentnost, která umožňuje občanům EU mít přehled o tom, jaká data o nich společnosti sbírají, právo tato data upravit a smazat a povinnost nasbíraná data adekvátně zabezpečit.

„Společnost Apple považuje soukromí za základní lidské právo, ale všímáme si, že ne každý má stejný pohled na věc,“ vysvětlil Cook. Někteří hackeři a dokonce i vlády mohou podle něj data zneužít k manipulaci. „To riziko tu existuje. Není vymyšlené, nadnesené nebo šílené.“

Apple CEO Tim Cook says people should be uncomfortable over personal data collection by companies Read the full story via @business https://t.co/FbsfwUH6NB pic.twitter.com/YPACMGZGfG

Ředitel Applu zároveň zkritizoval některé technologické společnosti a sociální sítě, které údaje o svých uživatelích a zákaznících sbírají v široké míře. „Toto obrovské množství dat slouží pouze k obohacení společností, které je ukládají,“ říká.

„Naše osobní údaje, od těch běžných až po hluboce osobní, jsou proti nám používány každý den,“ upozornil během projevu na mezinárodní konferenci o ochraně dat a soukromí. „Neměli bychom následky podceňovat, jedná se o regulérní sledování. Měli bychom si dávat pozor, být znepokojení.“

Některé firmy podle Cooka navenek hovoří o změnách pravidel v souvislosti se soukromím uživatelů, ale za zavřenými dveřmi změnu odmítají. Odmítl zároveň argumenty, podle kterých regulace omezuje úroveň inovací. „Technologie nikdy nedosáhne plného potenciálu bez toho, aby v ni uživatelé mohli mít plnou důvěru,“ myslí si šéf Applu.

Tim Cook drops into the Apple Store in Brussels - after giving a keynote speech at the 40th International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners today #dataprotection #privacy pic.twitter.com/48Dt9ci4SY