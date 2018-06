Ministr Milek odvolal šéfa budějovického výstaviště. Nahradí ho Severin

Dáváte si po ránu cestou do práce kávu v plastovém kelímku na jedno použití a mícháte si ji lžičkou, která také ihned letí do koše? Ve vlacích Českých drah a Leo Express, na pumpách Benziny či v provozovnách některých stravovacích firem brzy takové „nádobí“ postupně nahradí opakovaně použitelné šálky. Kávu si můžete nechat udělat také do vlastního hrníčku.