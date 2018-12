Šéf Centropolu Aleš Gráf: Energie nesmějí prodávat kriminálníci

Ceny energií na světových trzích rostou. Už to je samo o sobě pro zákazníky špatná zpráva, protože zaplatí více. Horší je fakt, že s vyššími cenami roste i aktivita tzv. energetických šmejdů. "Jestli má trh fungovat, tak se musí zregulovat. Teď to nikdo nereguluje, nedohlíží a nechává se naprostá volnost,“ říká v rozhovoru pro Deník Aleš Graf, majitel společnosti Centropol, která je dodavatelem plynu a elektřiny pro více než 300 tisíc českých domácností i průmyslových společností.

Graf společně s ostatními firmami sdruženými v Asociaci nezávislých dodavatelů energií (ANDE) dlouhodobě apeluje na vytvoření nového zákona a pravidel pro prodej energií. Situace v terénu se podle něj rok od roku zhoršuje.

„Po Česku chodí podomní prodejci, kteří často nemají ani živnostenský list a dělají to patrně na černo. V praxi může jít o lidi, kteří třeba ani nemají čistý trestní rejstřík,“ upozorňuje Graf.

Tím, že se po prodejcích energií nic nežádá, jde o výhodnou „brigádu“ pro jedince, kteří by jinak se svojí minulostí měli problémy v normálním zaměstnání. Takto si mohou přivydělat za uzavření jedné smlouvy zhruba dva až čtyři tisíce korun. Výsledkem jsou ale nešťastní klienti, často senioři, kteří se upsali k nevýhodným dodávkám.

Poradci s licencí

Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá v příštím roce předložit novelu energetického zákona. Podle Grafa by neutěšené situaci pomohlo, kdyby se z neregulovaných prodejců stali licencovaní energetičtí poradci. Tak, jak to dnes funguje například u pojišťovacích či finančních poradců.

„Energetický poradce by měl mít čistý výpis z rejstříku trestů a měl by mít znalostní minimum ohledně energií. Měl by vědět, jak funguje trh, a zákazníkovi poradit, aby si mohl seriózně vybrat i z více nabídek,“ myslí si Graf.

Pokud by dotyčný poradce jednal nekale, o licenci (podle Grafa ideálně udělenou Energetickým regulačním úřadem) by přišel. „Kdyby se šlo touto cestou, tak 50 procent stávajících podomních prodejců odpadne. Ale bylo by to ve prospěch zákazníka,“ domnívá se Graf. Nekalí prodejci energií používají podobné triky.

„Doslova legendární jsou nabídky s úspornými žárovkami, dnes se jako takzvaný bonus často nabízí měsíc odběru energií zdarma. To samo o sobě nemusí být špatné, ale když člověk uzavírá novou smlouvu, měl by postupovat odzadu. Tudíž nejdříve si zjistit, jak se dá smlouva vypovědět a jaké jsou celkové podmínky. Teprve pak by měl zkoumat cenu a úroveň servisu, který dodavatel nabízí, “ doporučuje Graf.

Módní aukce energií

Opatrný je šéf Centropolu vůči módním „aukcím energií“, při kterých celé ulice či vesnice soutěží o nejlevnější dodávku. I energetické aukce totiž nejsou regulovány zákonem a na jejich pořadatele neplatí žádná extra pravidla.

„Aukce energií znějí sice honosně, ale realita je jiná. Nám se hlásí řada firem, které aukce pořádají, a nabízejí nám, že nám celou ulici či vesnici lidí převedou pod naši smlouvu. A zajímá je jediné, a sice jakou jim dáme provizi,“ upozorňuje Graf. „Lidé z aukcí pak většinou dostávají tarif, který je výhodný pro firmu, která aukci pořádala, ale nikoliv pro ně,“ popisuje.

Podle Grafa už teď přijde změna zákona doslova pět minut po dvanácté. Jak firmy sdružené v ANDE, tak i členské firmy Svazu průmyslu ale na novou normu úpěnlivě čekají a chtějí do ní promítnout svůj praktický pohled. „Nejhorší by bylo, kdyby zákon vznikl jen perem úředníků, bez zapracování praktického pohledu seriózních dodavatelů,“ uzavírá Aleš Graf.