Šéf Finanční správy Janeček končí. Důvodem jsou zajišťovací příkazy

Věda a výzkum - Výzkumný a vědecký pracovník

Výzkumní a vývojoví pracovníci v oboru sociologie, antropologie a v příbuzných oborech Výzkumný pracovník a projektové řízení. Požadované vzdělání: doktorské (vědecká výchova). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: V kolkovně č.p. 910/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, Task description, • Support carrying out social scientific research on social and economic aspects of environmental issues, • Contribute to preparation of scientific outputs, such as reports, conference papers and journal articles, • Manage and coordinate research work in an international context, • Support conducting a questionnaire survey in French and in English, • Translate scientific documents from English into French, , Required education and experience, • PhD degree in social sciences and humanities, • 5 years of experience in management of scientific research, preferably on an environment-related topic, • at least ten scientific outputs such as reports, conference papers, journal articles, books and book chapters, , Required skills, • Ability to manage multiple projects at the same time and to deliver them on tight Schedule, • Capacity to write and edit scientific reports and publications, • good communication skills suitable for teamwork in an international collaborative environment, • Written and oral skills as a native French speaker (preferred) and written and oral skills in English for advanced scientific communication, • a very good understanding of the Canadian political and cultural context, , Kontakt: Dr. Milan Ščasný; mdubl@email.cz, Místo výkonu práce: V Kolkovně 910/8, Praha 1, Úvazek 20 hod. týdně. Pracoviště: Milan ščasný, V kolkovně, č.p. 910, 110 00 Praha 1. Informace: Milan Ščasný, +420 724 698 015.