Zakladatel a zároveň ředitel firmy Huawei Ren Zhengfei poprvé od propuknutí špionážní kauzy předstoupil před novináře. Ve svém prohlášení sdělil, že jeho firma nikdy nesbírala informace pro čínskou vládu a ani to dělat nebude.

„Miluji svou zemi, podporuji komunistickou stranu. Ale neudělám nic, co by mohlo ublížit světu,“ prohlásil 74letý Ren na svém historicky teprve třetím setkání se zahraničními novináři a popřel, že by společnost Huawei posílala čínské vládě citlivá data zákazníků. „Já osobně bych nikdy nepoškodil zájmy svých zákazníků a já ani moje společnost nebudeme na případné takové žádosti reagovat,“ uvedl Ren.

Šéf jedné z největších světových telekomunikačních společností uvedl, že je Huawei pouze obětí obchodní války mezi Čínou a Spojenými státy. „Trump je opravdu skvělý prezident. Má odvahu k rázným změnám daní, které mohou podpořit obchod. Ale zároveň je potřeba pečovat o zahraniční partnery, aby byli ochotní v USA investovat a vláda mohla na daních vybrat dostatek financí,“ vysvětlil.

Zároveň podle magazínu Bloomberg upozornil, že si jeho firma může dovolit z některých trhů stáhnout. „Huawei není veřejná společnost, nepotřebujeme překrásné výkazy zisku. Pokud nás na některých trzích nechtějí, můžeme trochu ustoupit. Dokud dokážeme přežít a uživit své zaměstnance, máme budoucnost,“ prohlásil Ren.

Vězněná dcera

Čínský podnikatel promluvil také na téma své dcery a zároveň finanční ředitelky firmy Meng Wanzhou, která byla v prosinci zadržena v kanadském Vancouveru a čelí nařčení, že lhala ohledně spolupráce společnosti s Íránem.

Meng, která v současné době čeká na rozhodnutí o vydání do Spojených států amerických, veškerá obvinění odmítá. Její otec reportérům sdělil, že v současné době nehodlá zasahovat a vyčkává zda se do případu nevloží prezident Trump.