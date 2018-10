Šéf firmy, která kupuje huť v Ostravě, bude dnes jednat s odboráři

Jon Bolton, výkonný ředitel společnosti Liberty Steel, která chce koupit od ArcelorMittalu kunčickou huť, se v pátek 19. října v Ostravě setká nejen s vedením firmy, ale bude jednat i s odboráři.

„Pro koupi hutě jsme se rozhodli proto, že zde vidíme dobré vyhlídky pro podnikání. V oboru podnikání, kterým je ocelářství, nikdo nemůže říct, co se stane za pět, deset, či dokonce dvacet let. To je velmi obtížné předvídat. Naše plány a vize jsou ale takové, že v Ostravě chceme být, do provozů huti investovat, a to dlouhodobě,“ odpověděl Jon Bolton s tím, že žádné snižování počtu zaměstnanců v huti její nový vlastník neplánuje.

Výkonný ředitel Liberty House ve čtvrtek 18. října jednal se zástupci vlády, v rámci zítřejšího programu jej mimo jiné čeká i návštěva ostravské huti a jednání s odboráři.

Huť ArcelorMittal Ostrava koupí britská společnost Liberty House. ArcelorMittal jí prodá i své podniky v Rumunsku, Makedonii a Itálii. Cenu neuvedly.

Podmínkou pro uzavření této transakce je dokončení akvizice huti Ilva, schválení kupce Evropskou komisí a projednání s místními odborovými organizacemi a Evropskou odborovou radou ArcelorMittal Ostrava (AMO).