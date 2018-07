Šéfka Státního pozemkového úřadu po dohodě s ministrem Tomanem rezignovala

Ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová dnes po dohodě s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (nestraník za ČSSD). Odchod přitom avizovala již v březnu letošního roku. Tehdy svou rezignací chtěla přispět ke ke koaličním vyjednáváním o složení vlády nové vlády.

Svatava Maradová. Foto: ČTK/ Kateřina Šulová

Proti tomu se však ohradil tehdejší ministr zemědělství Jiří Milek. „Státní pozemkový úřad je apolitický úřad, jeho obsazení není součástí žádných vyjednávání. Myslím, že paní ředitelka svou pozici v této souvislosti přeceňuje, sama nejlépe ví, že naše debata o jejím výkonu funkce se týkala výhradně jejího profesního působení,“ uvedl tehdy v reakci na vyjádření Maradové Milek.

Bývalý ministr následně nařídil audit hospodaření SPÚ, aby získal reálný obraz o fungování úřadu. „Je to jediný způsob, jak získat reálný obraz o fungování SPÚ a v době, kdy se paní ředitelka staví do role politické oběti, to považuji za nevyhnutelné,“ vysvětlil v březnu Milek.

Indicie o nesrovnalostech v hospodaření SPÚ měl i premiér Andrej Babiš, který uvedl: „Doufejme, že to hospodaření pozemkového úřadu bylo v pořádku. Já mám signály, že nebylo.“

Maradová byla ve funkci čtyři roky, na základě výběrového řízení ji jmenoval bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka.

Státní pozemkový úřad spravuje a prodává státní zemědělský majetek, řeší restituční žádosti a stará se i o pozemkové úpravy. Sedmačtyřicetiletá Maradová byla v jeho čele od června 2014. O místo se tehdy ucházelo dvanáct lidí, tehdejší ministr zemědělství Jurečka Maradovou jmenoval na základě doporučení výběrové komise.

Její jmenování tehdy bylo napadeno trestním oznámením. Podezřelým byl podle něj tehdejší státní tajemník ministerstva zemědělství Jiří Bakalík, který údajně Maradovou vybral, ačkoli nesplnila zákonem stanovenou délku praxe. Policie však nezahájila úkony trestního řízení ani nevedla prověřování věci, protože neshledala podezření pro spáchání trestného činu.