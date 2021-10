Ještě nedávno se propojení dálniční sítě na Jičínsku zdálo jako hudba hodně vzdálené budoucnosti. Podle posledních informací to ale vypadá, že se toto sci-fi omílané posledních třicet let pomalu stává skutečností. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se po deseti letech plánování podařilo získat stavební povolení na první úsek dálnice, která bude do roku 2026 propojovat Úlibice a Hradec Králové. Podle ředitele ŘSD Radka Mátla by mohly práce na 10,4 km dlouhé silnici z Hořic do Sadové začít už příští rok.

Mapka nového úseku dálnice. Práce začnou už příští rok. | Foto: ŘSD

Když se na začátku října otevřela nová pobočka dálniční policie v Hořicích, mnozí se pozastavili nad zjevným paradoxem - dálniční policie v regionu, ve kterém se o výstavbě dálnice desítky let jen mluví. Oddělení v Hořicích ale vzniklo právě proto, že dálnice D35 bude následovat. Podle předběžných plánů by se první auta mohla projet z Hradce až do Úlibic už za pět let. "Možná se zdá zvláštní, že otevíráme dálniční oddělení v regionu, kde není žádná dálnice. Ale doprava tady si to vyžaduje, navíc nový úsek dálnice z Hradce na Jičín by se měl začít stavět už v roce 2023. Takže až bude, budeme připravení," uvedl krajský policejní ředitel Petr Petřík.