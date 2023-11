Senát ve středu schválil vládní konsolidační balíček, který má vládě pomoci zlepšit stav státního rozpočtu v příštích dvou letech celkem až o 150 miliard korun. Soubor hlavně daňových změn nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Pokud by chtěl balíček vetovat, má na to lhůtu 15 dní. Prezident už dříve vládní snahu o konsolidaci veřejných financí uvítal. Na konci října prezident v odpovědi na výzvu předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury, aby balíček vetoval, uvedl, že zváží důkladně všechny aspekty v rámci legislativního procesu a poté sdělí veřejnosti své výsledné rozhodnutí. Pro schválení balíčku hlasovalo 53 ze 74 přítomných senátorek a senátorů. Zapotřebí bylo 38 hlasů.

Schůze Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze, 8. března 2023, ilustrační foto. | Foto: ČTK

Protože Senát předlohu schválil, nehlasoval už o návrhu na zamítnutí, který vznesl klub ANO a SOCDEM, ani o pozměňovacích návrzích. Senátoři dnes debatovali o předloze asi sedm hodin. Vystoupilo 32 senátorek a senátorů. Řada z nich měla k předloze výhrady a někteří navrhovali úpravy.

Někteří senátoři kritizovali změny v rozpočtovém určení daní obcím a krajům. Nelíbilo se jim, že jejich podíl se má snížit. Debata se dotkla i zdanění tichého vína. Například předseda senátorského klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska navrhoval zdanění tichého vína pro velké vinařské firmy, mikulovský senátor Rostislav Koštial (ODS a TOP 09) to označil za „podpásovku“. Balíček zdanění tichého vína neobsahuje.

Zazněly i návrhy na přeřazení některých položek do nižší sazby daně z přidané hodnoty. Například pirátská senátorka Adéla Šípová chtěla do nižší sazby zařadit menstruační pomůcky a kojeneckou vodu a výnos chtěla nahradit právě zdaněním tichého vína.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) prohlásil, že si je jistý, že dopady balíčku nebudou tak dramatické, jak soudí autoři černých scénářů. Česká ekonomika je podle něj mnohem odolnější, než to vypadá. Podotkl také, že v tuzemsku jsou nejmenší rozdíly mezi chudými a bohatými i nejméně mladých lidí ohrožených chudobou a také nezaměstnanost v zemi je dlouhodobě mimořádně nízká. Stejně jako předtím ve Sněmovně řekl, že stát potřebuje konsolidovat veřejné finance, které nejsou v dobré kondici. „Považuji tento návrh zákona za odvážný krok a velmi cenný kompromis," řekl. "Jsem přesvědčený, že návrh zákona je vyvážený,“ dodal.

Bez přílepek

Odmítl také, že by balíček obsahoval takzvané přílepky, tedy změny nesouvisejících zákonů. Například Haně Kordové Marvanové (bezp., zvolena za KDU+ODS+TOP 09) vadilo to, že balíček zasahuje i do zákona o veřejných výzkumných institucí a tato změna se do něj dostala až ve Sněmovně.

Konsolidační balíček mění na šest desítek zákonů a přináší hlavně změny daní. Například zavádí pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent. V nižší sazbě budou hlavně potraviny, do vyšší se přesunou některé služby nebo třeba točené pivo. Sazba daně firem se zvyšuje z 19 na 21 procent. Daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8 násobek. V příštích dvou letech vzroste spotřební daň z lihu o deset procent, v dalším roce o pět procent.