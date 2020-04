K návrhu na zrušení opatření senátoři sebrali 30 podpisů ze senátorských klubů ODS, STAN, KDU-ČSL a Senátor 21. Zrušení zákona je oprávněno požadovat nejméně 17 senátorů, k návrhu na zrušení vládního nařízení stačí deset senátorů.

"Chceme tak chránit nájemníky, kterým by měl stát pomoci přímo, například konkrétní dávkou, nebo garancí dlužného nájemného, jak navrhovala TOP 09. Rovněž chráníme pronajímatele, kteří by bez náhrady byli uvrženi do finančních problémů. V neposlední řadě chráníme také stát před smrští oprávněných žalob ze strany pronajímatelů, uvedl místopředseda TOP 09 Czernin. Jeho návrh se týká zákonů, že omezují vlastnické právo pronajímatelů bez náhrady.

Nytra: Nařízení je v rozporu se zákonem

Senátor Zdeněk Nytra z klubu ODS inicioval návrh na zrušení vládního nařízení, které stanovuje cenové moratorium na nájemné z bytů po dobu mimořádných opatření. "Zastropování samo o sobě by nebylo problém, protože spousta pronajímatelů už se s nájemníky dohodla, že nájmy zvyšovat nebudou," uvedl Nytra. Problém vidí v tom, že je nařízení v rozporu se zákonem o cenách, který umožňuje cenovou regulaci provést jen na jeden rok. Nařízení vlády přitom dobu, po kterou má platit, ohraničilo trváním protikoronavirových opatření, což podle Nytry může znamenat i dva či tři roky.

Opatření kabinet přijal v návaznosti na zákon, podle kterého nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku. Zákon již schválila Sněmovna přes názor Senátu, který podal návrh, aby stát ručil pronajímatelům za 80 procent dlužného nájmu firem.