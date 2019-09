„Není spravedlivé ani důstojné, aby jakýkoli senior po 35 letech poctivé práce a odvádění pojistného měl důchod nižší než 10 tisíc korun měsíčně. Jsem ráda, že schválená nadstandardní valorizace pomůže lidem, kteří se často pohybují na hranici příjmové chudoby,“ uvedla ministryně Maláčová. Podle ní bude zvýšení stát rozpočet asi 5,4 miliardy korun, přičemž výdaje na celkovou valorizaci budou představovat příští rok 31,1 miliardy korun.

Návrh by měl pomoci seniorům s nižšími důchody. Podle statistik dnes totiž v Česku žije pod hranicí chudoby v podstatě každý sedmý senior. Ohrožený chudobou je každý třetí důchodce. Navíc dva z pěti seniorů v současnosti pobírají starobní důchod, který nedosahuje ani výše minimální mzdy.

Poslanci dnes projednávali i návrh Senátu, aby se přidalo dalších tisíc korun měsíčně těm, kteří jsou ve starobním důchodu alespoň 25 let a zároveň nedosáhli věku 85 let. Senátní návrh by podle autorů pomohl zejména asi 140 tisícům seniorek, které vychovávaly děti v době socialismu a odcházely dříve do důchodu. Senátor Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že by se týkal i dalších 20 tisíc lidí, například horníků a pracovníků v uranových dolech, ale také 2000 policistů a vojáků z povolání. Roční náklady by činily podle Vystrčila do dvou miliard korun.

Samostatná novela

Tento návrh ale nakonec Sněmovna nepodpořila. Pomáhá totiž pouze úzce vymezené skupině důchodců. Ministryně práce chce naopak navýšit penze všem ženám, které vychovaly alespoň jedno dítě. Maláčová uvedla, že seniorky, které pečovaly o děti, si zaslouží vyšší penze od prvního dne, nikoli až po 25 letech. Slíbila samostatnou novelu. "Lepší je nějaká spravedlnost než žádná," reagoval Vystrčil. Připomněl, že pozměňovací návrh byl v Senátu schválen i hlasy vládních ČSSD a ANO.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Letos vzrostly v průměru rovněž o 900 korun. Zákonná valorizace činila asi 600 korun. Dalších 300 korun prosadila vláda Andreje Babiše (ANO) spolu s loňskou změnou ve složení penze, která mírně oslabila zásluhovost. Nyní se bude předpokládaná jednorázová částka připočítávat podle novely k procentní výměře každého důchodu. Neklesne tedy zásluhovost penzí.

Na konci loňska průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 12 418 korun. O tři měsíce později se dostal na 13 377 korun. Zvedl se tedy o 959 korun. Za částkou je nejen valorizace, ale i zvýšení penze o 1000 korun lidem nad 85 let a to, že noví důchodci odcházejí na odpočinek s vyšším důchodem než dřív. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo kolem 2,9 milionu lidí.