„Například s jednou čtyřiaosmdesátiletou paní z Prahy 10 jsme v kontaktu od roku 2007,“ říká předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba. V tu dobu prý jí zemřel manžel a ona zůstala v bytě o velikosti 64 m², za nájem zaplatila přes 3,5 tisíce měsíčně, na živobytí jí zůstávaly asi čtyři tisíce. „Tento byt musela opustit a nyní bydlí v jiném o velikosti 29 m². Na nájemné a služby vydá přes patnáct tisíc,“ dodává Taraba s tím, že nedávno se jí majitel bytu pokusil zvýšit ceny. Paní prodělala srdeční příhodu.

„Řada seniorů se kvůli nájemnému stěhuje do nevyhovujících chatek v zahrádkářských koloniích,“ dodal Taraba.

Desítky tisíc lidí

Podle předsedy Rady seniorů ČR Zdeňka Pernese je v současnosti extrémně ohroženo dvacet až třicet tisíc penzistů. Problém se ale týká daleko většího množství z nich. „Nepřiměřeně vysoké náklady na bydlení osamocených seniorek a seniorů z nájemních bytů v Praze, v Brně a v ostatních krajských městech oscilují mezi 54 až 109 procenty pobíraných penzí u mužů a 64 až 127 procenty u žen,“ uvedl Pernes.

Důvodem stavu je prý to, že města rozprodala svůj bytový fond, že se nestaví byty, a to ani sociální, a v neposlední řadě chybějící zákon, který by tento problém řešil.