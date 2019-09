Šedesát procent pro bílá vína, deset pro růžová a zbytek pro červená. Takhle většinou vypadají koláčové grafy, které znázorňují spotřebu vín v České republice. Ta dokáže ze svých zdrojů pokrýt zhruba třetinu celkové konzumace. Zbytek musíme dovážet.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay

Doma je doma. Pokud někdo začíná pronikat do světa vína, měl by se nejdřív důkladně seznámit s domácí produkcí a nebát se do sebe trochu investovat. I pár lahví od renomovaného domácího producenta (v ceně sto až dvě stě korun) dokáže udělat služný „průřez“. Šťastnější budou ti, kteří začínají s pomocí nějakého poučeného kamaráda.