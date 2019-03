1) Kolik aut chce v dohledné době Škoda vyrábět?

Strategie zahrnující plány do roku 2025 počítá s roční produkcí dvou milionů vozů. To je přibližně o tři čtvrtě miliónu více než kolik činí současná produkce. Škoda však již I vloni mohla docílit o sto tisíc kusů vyšších prodejů, než kolik se reálně podařilo. To kvůli chybějícím výrobním kapacitám.

2) Kolik nových modelů chystá a kolik z nich bude mít elektrický pohon?

V příštích třech letech, tedy do roku 2022 se počítá s uvedením celkem 30 novinek, mezi kterými jsou jak zbrusu nové modely, tak nové generace nebo deriváty stávajících vozů. Více než deset z nich pak bude zcela nebo částečně elektrifiovaných.

3) Kde všude je bude vyrábět?

Největší část se stále bude montovat ve dvou tuzemských závodech v Mladé Boleslavi a v Kvasinách. V obou by se měly produkovat rovněž vozy s elektrickým pohonem, díky čemuž by se měla udržet I zaměstnanost. Škoda však má rovněž zodpovědnost za výrobu vozů koncernu Volkswagen v Indii, Rusku a v novém evropském výrobním závodě, který se postaví nejspíše někde na Balkáně. O přesné lokalitě se rozhodne ještě letos. Naopak v Číně se budou Škody vyrábět v továrnách, které patří značce Volkswagen.

Na něčem se ušetřit musí…

4) Bude stále k dispozici tak velká nabídka různých verzí motorů a převodovek jako dosud?

Nebude. Zmenšení počtu těchto kombinací je jednou ze součástí plánu úspor, kterými si chce značka vydělat na další investice do elektromobility a dalšího rozvoje.

5) Bude Škoda plnit v koncernu Volkswagen roli levné značky?

Nebude. Leccos naznačil například výrok předsedy představenstva Maiera o tom, že individuální mobilita bude dražší než v současnosti, navíc Škoda chce být výrazně zisková. Rentabilita tržeb se má trvale držet nad hranicí sedmi procent. (Vloni to bylo osm). Navíc, na rozdíl od značek jako Volkswagen a Seat nenabídne jako svůj první elektromobil na speciální platformě MEB levnější hatchback, ale dražší SUV.

6) Budou se vozy značky Škoda prodávat v USA, případně jinde na americkém kontinentu?

Zatím se o tom údajně stále ještě nerozhodlo. Berhhard Maier se odpovědi na přímo položenou otázku redaktora Deníku vyhnul. Nicméně, počet trhů, na kterých Škoda působí, se má zvyšovat. Letos o další čtyři na 106. Americké země však mezi nimi podle dobře informovaných zdrojů nebudou.