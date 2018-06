Šest proti Trumpovi. Summit G7 v Kanadě čeká válku o cla

Přestože Trump říká, že cla jsou nezbytná k ochraně amerického průmyslu, Kanada a Evropská unie je odsoudily za nezákonná a připravují odvetná opatření. Konfrontace mezi Trumpem a zbytkem skupiny by mohla ohrozit tradiční spolupráci, která se během své 43 let trvající historie snažila vždy nalézt konsensus v ekonomických a dalších otázkách.

Trump již před summitem v sérii tweetů zaútočil na kanadského premiéra Justina Trudeaua a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že jejich země vytváří obchodní bariéry, které poškozují americké podniky a zemědělce.

Why isn’t the European Union and Canada informing the public that for years they have used massive Trade Tariffs and non-monetary Trade Barriers against the U.S. Totally unfair to our farmers, workers & companies. Take down your tariffs & barriers or we will more than match you!

Nálada na summitu tak bude pravděpodobně výjimečně napjatá. „V mnoha věcech se vyskytnou vážné neshody,“ řekl ve čtvrtek novinářům jeden z kanadských představitelů.

Prime Minister Trudeau is being so indignant, bringing up the relationship that the U.S. and Canada had over the many years and all sorts of other things…but he doesn’t bring up the fact that they charge us up to 300% on dairy — hurting our Farmers, killing our Agriculture!