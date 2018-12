Setkání OPECu zatím dohodu o omezení těžby ropy nepřineslo. Na vině je Írán

Že kartel musí zareagovat na čím dál nižší ceny ropy na světových trzích, se ví již delší dobu. Jen během posledního měsíce se hodnota ropy Brent propadla o 24 procent na 62 dolarů za barel. Takto levně se dala pořídit naposledy během finanční krize v roce 2008.

Spekulovalo se proto, že počínaje novým kalendářním rokem dojde celosvětově k omezení dodávek této strategické suroviny až o 1,5 milionu barelů denně. Bez pomoci ostatních těžařských velmocí nicméně OPEC sám takto významné redukce schopen nebude. Je proto nezbytné, aby se zapojily i další státy, zejména pak Rusko, které se vídeňského meetingu rovněž účastní.

Jak se ale zdá, ani v rámci samotného kartelu nebude dosažení konsenzu kdovíjak jednoduché. Írán coby jeden z členů OPECu totiž trvá na tom, aby mu byla udělena výjimka, díky níž by svoji produkci nijak omezovat nemusel. Dle představitelů této asijské země by se totiž vzhledem k sankcím, které na něj uvalily USA, mohl dostat do nemalé finanční tísně. S něčím podobným ale Saudská Arábie rozhodně nesouhlasí, a tak jednání prozatím uvázla v mrtvém bodě.

Doposud se kartel dohodl pouze na tom, že ke snížení objemu těžby v příštím roce opravdu dojde. Žádná konkrétní čísla ale představena nebyla.

Celou záležitost nadále komplikuje skutečnost, že má-li být rozsah omezení dodávek černého zlata takový, jak se původně očekávalo, potřebuje OPEC nemalou pomoc Ruska. Jednání s Moskvou jsou na programu dnes, potíž je však v tom, že ani kartel samotný zatím nemá jasno v tom, kolik během nadcházejícího roku vytěží.

V odvolání na zdroje blízké ruskému ministrovi energetiky Alexandru Novakovi agentura Reuters uvádí, že Moskva je ochotna přispět omezením až 200 tisíc barelů, díky čemuž by celková denní produkce mohla klesnou o více než jeden milion barelů. Původní odhady analytiků by tak zůstaly nenaplněny.

Kdo naopak současnou situaci na trhu s ropou vítá, je americký prezident Donald Trump. Ten tvrdí, že nízké ceny pohonných hmot, respektive ropy znamenají pozitivní impulz pro tamní ekonomiku, a lobuje proto u Saudské Arábie za jejich zachování.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!