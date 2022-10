Zástupci univerzit v Pardubicích i Hradci Králové se shodují, že i přes vysoké ceny energií chtějí zachovat prezenční formu výuky. Opatření ale do univerzitních kampusů přijít musela. „V současné době apelujeme na zaměstnance, aby po zahájení topné sezóny zbytečně neplýtvali energiemi. Rádi bychom oslovili také naše studenty, aby pomohli svým zodpovědným chováním šetřit energie,“ informovala mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.

K šetření studenty vyzval i rektor Univerzity Hradec Králové (UHK). „Sami to nezvládneme a proto bych vás chtěl vyzvat, abyste se při pohybu a pobytu na UHK chovali hospodárně, pomáhali nám šetřit energiemi, zkrátka se chovali a uskromnili tak, jak to teď budeme asi muset udělat každý z nás v našich domovech,“ apeloval na studenty v uvítacím dopise rektor Kamil Kuča.

Vedení pardubické univerzity věří, že pro tuto generaci je ekologické chování, které směřuje obecně k udržitelnosti, trendem. „Aktivně prověřujeme možnosti, jak snížit spotřebu energií v univerzitních budovách i na kolejích. Na chodbách už nově instalujeme led osvětlení, které je výrazně úspornější, a také elektřinu šetřící pohybové senzory,“ doplnila Macková s tím, že vedení školy diskutuje také nad možností snížit teplotu vytápění během nočních hodin.

Aktuální vývoj cen energií bedlivě sledují i na UHK, kde ale teplotu v učebnách snižovat nechtějí. „Připravujeme sérii úsporných opatření. Snižování teplot ve společných prostorách a v učebnách je samozřejmě jednou z cest, takový scénář ale aktuálně na stole není,“ sdělil mluvčí univerzity Jakub Novák. Univerzita má do konce roku ceny tepla zasmluvněné. Vývoj cen v roce 2023 je pro školu ale velkým otazníkem.

Dražší ubytování

Na hradecké univerzitě se studentům prodraží i ubytování. V průměru si zájemci o vysokoškolské koleje připlatí o 9 korun na den za postel. „Celkově tak musí studující za ubytování na kolejích zaplatit za měsíc o tři stovky více, z 3200 korun na zhruba 3500 korun,“ přiblížil Novák. Vysokoškoláci dostanou na kolejích také manuál, jakým způsobem mohou přispět k hospodárnému provozu ubytování tak, aby nemuselo docházet k dalšímu navýšení kolejného.

Pardubičtí studenti v případě dvojlůžkového pokoje, ve kterém bydlí dva studenti, zaplatí 113 korun za noc. Za měsíc je tak ubytování vyjde na 3390 korun. Koleje v Pardubicích ale zdražily také pro ostatní hosty. Nový ceník překvapil i Michala Jirsu ze severních Čech, který jezdí do Pardubic na služební cesty, při nichž se občas zdrží přes noc. „Ještě v květnu jsem platil za kolejní ubytovnu 425 korun za noc, teď už je to 600 korun. To už se blíží ceně v penzionech, kde ale máte vlastní sociální zařízení. Příště tak už dám nejspíš přednost jim,“ řekl Jirsa.

Na sedmi fakultách Univerzity Pardubice v současné chvíli studuje 7080 studentů. Z celkového počtu vysokoškoláků je zapsaných i 640 zahraničních studentů. „Do prvních ročníků letos nastoupí nově také 59 studentů z Ukrajiny. Celkově jich v Pardubicích studuje 156, což je nejpočetnější zastoupení ze všech zemí,“ uvedla Macková.

Univerzita Hradec Králové na čtyřech fakultách učí přes 6300 českých studentů a kolem 650 zahraničních studentů.