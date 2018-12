Šetřete vodou, vyzval jihlavský magistrát. V přehradě ubývá vody pro město

Hubenovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou Jihlavu, se potýká s neustálým poklesem hladiny. Radnice proto apeluje na občany, aby se pokusili omezit spotřebu.

„Poprvé v historii se setkáváme s tím, že máme tak málo vody v Hubenovské přehradě, v současné době jsme pod polovinou zásoby pitné vody ve srovnání s běžným stavem,“ řekla primátorka Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava). „Maximální výška hladiny je 522 metrů, nyní jsme o 3,96 metry níže a do dosažení minimální hladiny, která musí být zachována pro odběr pitné vody, nám chybí už jen tři metry,“ dodala.

Hladina v Hubenově neustále klesá už od letošního jara a bylo třeba nějak reagovat. „Vedení města by rádo vyzvalo občany, aby se zamýšleli nad tím, jakým způsobem hospodaří s vodou. Víme, že největším odběratelem je průmyslová zóna, ale je nutné dodat, že každý z nás může pomoci, aby voda neubývala tak rychlým tempem,“ uvedla primátorka.

Litry mizí rychle

V praxi by lidé mohli zkrátit dobu sprchování, využít vodu po mytí nádobí nebo mýt auta hospodárnějším způsobem. V létě si lidé pitnou vodou napouští bazény, v zimě si dělají kluziště a tam pak litry „mizí“ rychle.

Přesto radnice padesát tisíc občanů k ničemu nenutí. „Není to restriktivní omezení, jde o výzvu. Pokud bude sucho pokračovat, a podle meteorologů tomu tak bude, je velká pravděpodobnost, že na jaře prostě voda dojde a my budeme muset vodu čerpat odjinud,“ varovala Koubová. Pak by zřejmě byla voda čerpána z pístovských vodárenských rybníků.



Náměstek primátorky Jaromír Kalina (KDU-ČSL), který se ve vodárenské problematice velmi dobře orientuje, jen připomněl, že významné jsou také ztráty ve vodohospodářské infrastruktuře a v Jihlavě je její stáří navíc často nad sedmdesát let.