Kotle jedou naplno. Sezona, o které jsme snili, pochvalují si v pálenicích

Bohatá úroda ovoce letos potěšila nejen sadaře, ale i vyznavače pěstitelského pálení. Zákazníci si odvážejí plné demižony jablkovice, hruškovice a hlavně slivovice.

V pálenici Lihovaru a likérky ve Velké Polomi začali letos vybírat od zákazníků celá jablka pro přípravu kvasů 27. srpna.

„První dva týdny v září, to teda bylo něco. Tvořily se dlouhé fronty. Zákazníci chtěli mít jablka co nejdříve odevzdaná a těšili se na to, že budou mít brzy pálenku. Pak se to uklidnilo a ten největší nával ustal. Pořád ale platí, že letošní sezona je výjimečná a opravdu dlouho tak úrodný rok nepamatuju,“ říká Marcel Černík z Lihovaru a likérky ve Velké Polomi.

Aby zdůraznil rozdíl mezi sezonou 2017 a tou letošní, přidává názorný příklad. „To, co jsme vypálili v uplynulém roce za celou sezonu, letos máme vypálené zhruba za 4 dny. A kotle v pálenici jedou od rána do večera,“ upřesnil Marcel Černík.

Podle něj letos nadúroda ovoce dokonce způsobila, že některé pálenice nejsou schopné zákazníkům vyhovět a musejí je posílat ke konkurenci. „Náš případ to není. V současnosti dáváme do kotlů kvasy ze švestek. Těch se letos urodilo požehnaně a švestky tvoří zhruba 90 procent ovoce, ze kterého letos připravujeme zákazníkům pálenku,“ dodal jednatel Lihovaru a likérky ve Velké Polomi s tím, že sezona bude v této pálenici pokračovat i v lednu a únoru příštího roku.

Pěstitelská pálenice v Ostravě-Plesné zahájila provoz v roce 2016. Jak říká její majitel Roman Rajský, letošní rok je jednoznačně nejsilnější. „Zákazníků je tolik, že některé jsem bohužel musel odmítnout. Snažil jsem se je nejdříve přesvědčit, aby se objednali na jiný termín. Pokud nechtěli, dal jsem jim kontakty na ,konkurenci’. Hlavně na některé pálenice na některé pálenice na Osoblažsku, o kterých vím, že moc zakázek nemají,“ upřesnil Roman Rajský.

„Letos pálíme hlavně ze švestek, hodně bylo i jablek a v našem kraji se urodilo i nezvykle hodně meruněk,“ dodal Roman Rajský.

Daně

Veškerá produkce lihu je v ČR zatížena spotřební daní, která činí v současné době 285 korun za 1 litr 100% alkoholu.

Pokud si však pěstitel nechá vypálit destilát z vlastního ovoce v pěstitelské pálenici, odvede daň poloviční – 143 korun za 1 litr absolutního alkoholu. „Toto zvýhodnění je omezeno produkcí maximálně 30 litrů absolutního alkoholu (tedy 60 litrů 50% pálenky). Toto omezení však platí pro společnou domácnost, nikoliv jednu osobu,“ upozorňuje Marcel Černík s tím, že tomu, kdo by si nechal vypálit více alkoholu, kromě doplacení už zmíněné spotřební daně hrozí i vysoká pokuta.

Pavla Zdobnická, mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, pak upřesnila, že pěstitelské pálenice každý měsíc předkládají evidenci pěstitelů, kteří si nechali vypálit lihovinu z ovoce. „V evidenci je rodné číslo, adresa, samozřejmě jméno a příjmení i množství vypálené pálenky. Takže se dá lehce zjistit, jestli pěstitel nepokusil už zmíněné omezení obejít a nebyl ve více pálenicích,“ vysvětlila Pavla Zdobnická.