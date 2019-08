„Je zřejmé, že začíná slábnout otevírání sezonních pracovních míst,“ konstatoval Jiří Cihlář ze společnosti Next Finance.

Spolu s tím skončí i sezonní práce v zemědělství.

„Dočasná zaměstnanost už asi letos růst nebude,“ říká Miroslav Novák ze společnosti Akcenta CZ.

Zlaté časy

Zdaleka to však neznamená, že by sezonní zaměstnanci nějak ulevili firmám zoufale shánějícím stálé pracovníky. Podstatná část brigádníků se vrátí do škol. „Navíc většina studentů už někde na částečný úvazek pracuje,“ dodal Novák.

S tím souhlasí i Jiří Halbr-štát z agentury Manpower, podle kterého se zbytek sezonních brigádníků přesune na jiné dočasné práce. „Jsou to lidé motivovaní tím, že si vždy najdou nějaký ‚kšeft‘, který je lépe placený než klasická stabilní práce,“ říká.

Lidé pracující formou brigád navíc podle něj v současnosti mají zlaté časy. Je jich totiž málo. „Klesající zájem o brigády dokonce způsobil to, že mají vyšší hodinovou mzdu než stálí zaměstnanci,“ dodal Halbrštát.

Mzdy porostou

Pro zaměstnavatele tak ani následující vývoj nevěstí optimističtější časy. Stálých pracovníků bude i nadále nedostatek, na druhou stranu je to dobrá zpráva pro zaměstnance.

„Bude to i nadále vyvíjet tlak na růst mezd, které si i v letošním roce udrží svižnou dynamiku lehce nad sedm procent,“ míní analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková.

Růst mezd se tedy i podle ní v nejbližším období udrží na vysokých hodnotách. Pro ekonomiku není růst mezd úplně špatná zpráva, protože poroste i domácí poptávka po spotřebním zboží. A to se jí při klesající zahraniční poptávce hodí.