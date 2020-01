Dominantou prodejny jsou lustry složené z 1 220 olivově zabarvených vinných láhví zavěšených na ocelových lankách o 1,5 kilometru, které svým tvarem znázorňují pálavské vrchy a osvětlují tmavě laděný interiér.

Na zdech jsou průhledným lakem nanesené vzory z vinných etiket. Prostor doplňují dubové police, stoly a skříně. Čela dubových skříní jsou potištěná vzory z etiket a texty popisujícími jednotlivé kolekce Skoupilových vín. „Návrh dává nejen vyniknout hodnotě vína jako produktu, ale zdůrazňuje i krásu vinařského řemesla samotného. Atmosféra Pálavy inspirovala příběh vstupní haly celého vinařství. Vždyť v této krajině buší kousek srdce každého vinaře,“ doplnil architekt.

Cílem bylo vytvořit místo, kde lidé rádi stráví svůj čas a ochutnají vína. "Kromě toho se také dozví více o naší rodinné tradici a přečtou si i něco o koncepci našich etiket. Záměrem bylo zákazníkům zpříjemnit zážitek z návštěvy našeho vinařství,“ řekl Petr Skoupil mladší.

Jeho otce a zakladatele firmy mohou zákazníci vidět v nadživotní velikosti na čelní straně místnosti. Lineárně rastrovaná fotografie zdobí vnitřek prosklené a chlazené části prostoru, kde jsou vystavená oceněná vína, ušlechtilé sýry, šunky a další delikatesy. Na protější stěně je osa popisující historii vinařské rodiny. „Jediné místo, kde tato vinotéka šla vybudovat, byl prostor recepce, který doposud nebyl využitý,“ zmínil Skoupil.

Recepce i vstup do restaurace

Vinotéka slouží i jako recepce penzionu a vstup do restaurace. Designové dekorace interiéru vytvořili v brněnském kreativním studiu David Geč. Inspirací jim byla vizuální identita vinařství spolu s grafickým pojetím jednotlivých kolekcí vín od slovenského studia Pergamen. Etiketa kolekce Terroir, která získala i ocenění RedDot, je ve zvětšeném formátu k vidění na jedné ze stěn.



„Chtěli jsme překonat očekávání klienta. Nakonec to vzalo mnohem více času, než jsme předpokládali, například lustry jsme vzhledem k jejich velikosti kompletovali noc před otevřením prostoru. Bylo to náročné na pozornost, protože každá z 1 220 lahví byla zavěšená v přesně stanovené délce tak, aby lustry nakonec kopírovaly tvar Pálavy. Přidal se k nám osobně i pan architekt a lidé z vinařství. Ale určitě to všechno stálo za to,“ popsal šéf studia David Geč.